    19 мая 2026, 15:59 • Новости дня

    ФАС выявила завышение цен «Нижфарма» на препарат от давления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Антимонопольная служба обвинила фармкомпанию «Нижфарм» в необоснованном повышении стоимости единственного в стране препарата от давления на 19–28%, он не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), поэтому на него не распространялось ценовое госрегулирование, отметили в ведомстве.

    Антимонопольное дело против фармацевтической компании «Нижфарм» было возбуждено из-за роста цен на лекарство для снижения артериального давления, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В публикации на сайте ведомства говорится: «Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19–28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство».

    Служба отмечает, что указанное лекарство поставлялось в страну только «Нижфармом». Препарат не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому на него не распространялось государственное регулирование цен.

    В действиях компании антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», касающегося запрета на злоупотребление доминирующим положением. В случае установления вины «Нижфарму» грозит штраф либо обязанность вернуть в бюджет незаконно полученный доход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин передал акции «Нижфарма» во временное управление российской компании «Фармирус».

    До этого ФАС признала фармкомпанию «КРКА» нарушившей антимонопольное законодательство из-за завышения цен на препарат от повышенного артериального давления «Ко-Дальнева».

    Позже Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверок ряда фармкомпаний из-за признаков необоснованного удорожания лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП.

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру

    @ Florian Gaertner/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России. Но настраивать литовский народ на войну против великой державы может только сумасшедший, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Так он прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград.

    «Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого не понимает», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Zurcher Zeitung. Отметим, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По словам министра, Североатлантический альянс – «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил с Моськой из басни Крылова литовского министра. «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул значимость отечественного сырья, передают «Вести». В своем Telegram-канале спецпредставитель президента оценил недавние решения по снятию ограничений с нефтяного экспорта.

    По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Также Дмитриев заявил, что очередное продление отмены санкций против отечественной нефти стало позитивным сигналом. Он считает, что это решение благоприятно скажется на доходах государственного бюджета и работе профильных компаний.

    Ранее Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от российских энергоресурсов. СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.

    19 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Армении заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией

    МИД Армении: Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Ереван не собирается вносить напряженность в отношения с Москвой, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян,

    Мирзоян прокомментировал перспективы взаимодействия республики с Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, передает РИА «Новости».

    «Мы не собираемся «разводиться» ни с одним из наших партнеров... Мы также не собираемся вносить конфронтацию – или, пожалуй, более уместно будет сказать – напряженность в отношения Армении и России», – подчеркнул министр иностранных дел.

    По его словам, страны связаны множеством уз, и Ереван настроен на развитие взаимовыгодных отношений в здоровой среде. Мирзоян признал наличие проблем, но отметил, что они существуют во всех международных отношениях и требуют конструктивных решений.

    Армянская сторона понимает несовместимость одновременного членства в ЕАЭС и ЕС, добавил дипломат. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Армении провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом, чтобы Россия могла сделать соответствующие выводы и пойти по пути «интеллигентного развода». В апреле 2025 года президент Армении утвердил закон о намерении вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС.

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между евразийским и европейским объединениями в подходящий момент.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения.

    18 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин пообщается в Пекине с китайцем, которого впервые увидел ребенком в 2000 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что общение пройдет в резиденции во время небольшого перерыва, передает РИА «Новости».

    «После церемонии открытия годов образования в программе небольшой перерыв. В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером, его зовут Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году», – отметил дипломат.

    По словам представителя Кремля, мальчик вырос, получил высшее образование в Москве и сейчас трудится в одной из крупных китайских компаний. Ушаков подчеркнул, что предстоящая беседа носит весьма символичный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к предстоящей поездке.

    В прошлом году старший инженер Пэн Пай поделился историей своей детской встречи с Владимиром Путиным в пекинском парке Бэйхай.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису, передает ТАСС. В ходе совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Руменом Радевым в Берлине глава немецкого правительства отметил интенсивные дискуссии внутри ЕС по этому вопросу.

    «Европа готова сесть за стол переговоров - с Украиной, Россией, США», - подчеркнул Мерц. Отвечая на вопрос о возможном посреднике от Евросоюза, он указал на давний и глубокий диалог с европейскими партнерами о путях мирного решения. При этом канцлер отказался называть конкретные имена, чтобы не провоцировать публичные спекуляции.

    Главным требованием для старта диалога политик назвал прекращение огня. В настоящий момент конкретные переговоры с Москвой не планируются, а обсуждения идут на уровне ЕС и в формате E3 с участием Британии, Германии и Франции.

    Ранее экс-канцлер Ангела Меркель отмечала, что еще в 2021 году предлагала найти форматы диалога с российским лидером, но инициатива провалилась из-за отсутствия единой позиции в Евросоюзе.

    Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    19 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Минздрав назвал число россиян с ожирением и лишним весом

    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная эпидемиологическая статистика выявила избыточный вес у огромного числа граждан, что грозит массовым развитием опасных сопутствующих заболеваний, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева.

    Официальные медицинские показатели фиксируют заболевание лишь у небольшой части населения. При этом реальная картина распространения недуга выглядит гораздо тревожнее, передает РИА «Новости».

    «По данным социальной статистики, мы имеем зарегистрированных не более 3 млн пациентов с ожирением. По данным эпидемиологическим, каждый третий россиянин имеет ожирение и еще столько же имеет избыточный вес. И это потенциально те пациенты, которые в ближайшее время рискуют перейти в когорту пациентов с сахарным диабетом», – заявила Мокрышева.

    Специалист подчеркнула во время московской пресс-конференции, что подобное состояние организма напрямую предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России зафиксировал рост распространенности детского ожирения в стране.

    В апреле власти включили хирургическое лечение лишнего веса в программу обязательного медицинского страхования.

    Эксперты Сеченовского университета спрогнозировали наличие данного заболевания у трети россиян к 2034 году.

    18 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    В Москве умер академик Российской академии художеств Устинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся сценограф и создатель декораций для известных постановок и фильмов Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет.

    Академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая, передает ТАСС.

    «Мастер вел активную творческую деятельность в театрах многих городов нашей страны. Широкую известность принесли ему работы в музыкальных театрах оперы и балета», – рассказали в пресс-службе академии.

    За свою карьеру художник оформил множество знаковых постановок. Среди них «Жизель» в балете Бориса Эйфмана, «Опричник» в Большом театре и «Травиата» в Воронеже.

    В академии отметили, что он был блестящим продолжателем традиций своих учителей и активно внедрял новейшие визуальные технологии в современную российскую сценографию.

    Помимо работы на сцене, выдающийся деятель искусств оставил заметный след в кинематографе. Он создавал художественное оформление для фильмов и сериалов, включая картину «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, за которую получил премии «ТЭФИ» и «Золотой орел». Президент РАХ Василий Церетели и коллеги выразили соболезнования близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года умер почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов. Днем ранее скончался народный художник России Павел Никонов.

    В январе прошлого года из жизни ушел художник-постановщик театра имени Вахтангова Владимир Круглов.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Роскачество подчеркнуло добровольный характер стандарта Muslim Friendly

    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Новый сервисный стандарт Muslim Friendly («Дружественный прием гостей – мусульман») создан для приема иностранных пациентов-мусульман и носит исключительно заявительный характер, он предназначен для развития конкурентного преимущества медицинских услуг среди иностранных граждан, сообщили в Роскачестве.

    Стандарт Muslim Friendly разработан как инструмент для адаптации российской индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных туристов, передает РИА «Новости».

    В Роскачестве подчеркнули, что повсеместного введения этих норм не планируется. «Стандарт Muslim Friendly – лишь часть системной работы Роскачества по адаптации сервиса нашей индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных гостей», – пояснили в организации. Специалисты отметили, что стандарты создаются исключительно под конкретные потребности рынка.

    Система такого формата существует в разных странах мира. Отмечается, что в исламе есть строгие правила касательно питания, гигиены и приватности, на которые ориентируются мусульмане при выборе медицинского учреждения. Высокое качество российской медицины позволяет стране увеличить свою долю на мировом рынке здравоохранения за счет привлечения иностранных пациентов.

    В ведомстве добавили, что сертификация является сугубо добровольной. Ее внедряют только те предприниматели, которые видят в этом коммерческий смысл для привлечения новых клиентов. Никакого навязывания конфессиональных стандартов не происходит, а сертификат нужен лишь тем, кто целенаправленно работает с зарубежными пациентами-мусульманами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество запустило добровольную сертификацию Muslim friendly для отечественных клиник и санаториев.

    За последние три года Минздрав зафиксировал рост числа иностранных пациентов в российских медицинских учреждениях на 20%.

    19 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    В Минфине назвали лучшую альтернативу наличной валюте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По оценке замминистра финансов Алексея Моисеева, вложения в золото обеспечивают более надежное сбережение средств по сравнению с наличными долларами.

    Замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что вложения в золото могут стать полноценной заменой хранению наличной иностранной валюты. Выступая на презентации новой компании с государственным участием «Росвексель», он подчеркнул: «Золото – это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. <…> Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные доллары», – цитирует чиновника ТАСС.

    Моисеев связал развитие интереса граждан к этому инструменту с деятельностью «Росвекселя», который будет заниматься покупкой физических золотых слитков. Вместе с тем он отметил, что один из ключевых факторов, сдерживающих популярность золота у вкладчиков, остается его низкая ликвидность по сравнению с привычными валютными сбережениями.

    Ранее Моисеев заявил о небезопасности хранения наличной иностранной валюты и посоветовал россиянам покупать золото. Также чиновник сообщал о подготовке указа, который ограничит вывоз монетарного золота физлицами до 100 граммов через страны Таможенного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин до 4 июня 2026 года планирует направить 110,3 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

    19 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Кардиолог назвал состав дачной аптечки для сердечников

    Tекст: Ольга Иванова

    К дачному сезону пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют заранее собрать аптечку с личными и экстренными препаратами, тонометром и списком важных медицинских данных.

    Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на даче важно иметь под рукой продуманную аптечку, передает «Газета.Ru».

    «В аптечке для дачи при сердечно-сосудистых заболеваниях должно быть несколько предметов. Во-первых, личные препараты, которые вы принимаете постоянно (от давления, диабета и т.д.). Они должны быть в достаточном количестве, чтобы хватило надолго, но важно следить за сроком годности препаратов. Во-вторых, нужны экстренные средства: аспирин кардио или обычный (150–300 мг) для разжевывания при подозрении на инфаркт. Также можно запастись нитроглицерином в таблетках или спрее (только если он вам назначен врачом!)», – рассказал врач-кардиолог Евгений Кокин.

    Он подчеркнул, что в дачной аптечке должен быть электронный тонометр с проверенной точностью. Кроме того, важно хранить внутри список диагнозов, принимаемых лекарств и контактов лечащего врача или родственников, чтобы сотрудники скорой помощи быстро получили необходимые сведения.

    Кардиолог добавил, что рядом с аптечкой должен лежать заряженный мобильный телефон с сохраненными номерами экстренных служб, при этом можно использовать простой кнопочный аппарат, но нужно следить за уровнем заряда. Врач напомнил, что такая памятка не заменяет личную консультацию специалиста, и перед началом дачного сезона людям с хроническими болезнями следует обсудить с кардиологом допустимую физическую нагрузку и индивидуальный план профилактики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия призвал брать на дачу и в поездки на природу антисептики, жаропонижающие средства и препараты от аллергии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в регионах без стационарных аптек.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания главной угрозой для жизни в ближайшие годы.

    19 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Кравцов сообщил о создании единого учебника по физкультуре
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Для отечественных образовательных учреждений создадут стандартизированное учебное пособие по спортивной подготовке в дополнение к уже утвержденной единой программе.

    Власти приступили к созданию специализированного издания для школьников, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Тульскую область.

    В регионе проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры. Педагоги со всей страны собрались для обсуждения актуальных вопросов и грядущих нововведений в образовательном процессе.

    «У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», – рассказал Кравцов журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения утвердило единую школьную программу обучения физкультуре. В прошлом году ведомство анонсировало создание стандартизированных учебников по всем школьным предметам.

    Президент России Владимир Путин отметил важность открытия спортивных клубов в каждой школе страны.

    19 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    Крымские ученые разработали уникальную технику борьбы со злокачественной меланомой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уникальная техника по замедлению роста клеток злокачественной опухоли меланомы разработана в Крыму, сообщил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

    Новую технологию подавления активности раковых клеток представил вирусолог Владимир Оберемок, передает РИА «Новости». Доктор биологических наук Крымского федерального университета имени Вернадского сообщил об успешном прохождении начального этапа испытаний.

    «Уникальность нашей разработки в том, что мы ударили в «ахиллесову пяту» клеток меланомы. Есть альтернативный путь окисления глюкозы - пентозофосфатный путь. Мы обнаружили, что когда блокируем экспрессию одного из ферментов этого пути (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, Г6ФД) при помощи антисмыслового олигонуклеотида, то клетки меланомы начинают расти хуже», - сказал Оберемок.

    Заведующий кафедрой общей биологии и генетики уточнил, что совместная работа с аспиранткой позволила добиться значительного торможения развития опухоли. Эксперименты на грызунах и клеточных культурах завершились благополучно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года российские врачи приступили к применению новой мРНК-вакцины для лечения меланомы.

    Позже директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах использования этого препарата для борьбы с раком легкого.

    В начале мая у первого привитого пациента зафиксировали положительные изменения в анализах крови.

    19 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Житель Баварии попал в реанимацию из-за заражения редким борновирусом

    Tекст: Мария Иванова

    Инфекция, передающаяся от белобрюхих белозубок и не имеющая лечения, поразила 79-летнего мужчину на юго-востоке Германии.

    Пожилой житель юго-востока Германии оказался в реанимации из-за заражения редким борновирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое агентство DPA.

    Местные власти подтвердили информацию о госпитализации. «В Баварии снова зарегистрирована инфекция борновируса. В земельном районе Реген заболел 79-летний мужчина, он находится в отделении интенсивной терапии», – говорится в сообщении.

    Опасный патоген передается человеку от землеройки вида белобрюхая белозубка. Заболевание встречается редко, однако способно привести к летальному исходу, при этом вакцин и лечения от него не существует.

    Как пояснил окружной врач Юрген Дахль, инфекция не передается между людьми, поэтому повышенной угрозы для населения нет.

    Ежегодно на территории Германии регистрируют в среднем менее десяти случаев заболевания борновирусом. Большинство инфицированных традиционно выявляют именно в Баварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году специалисты обнаружили штамм дикого полиовируса в сточных водах Германии.

    Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике из-за распространения хантавируса на круизном судне. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о применении симптоматической терапии для лечения этой опасной инфекции.

    19 мая 2026, 15:02 • Новости дня
    Туристы рассказали о частых поломках катеров турфирмы после трагедии на Байкале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы, пережившие экскурсии с туроператором «Кристальный Байкал», рассказали журналистам о частых поломках судов и давней тревоге за безопасность водных прогулок по Байкалу.

    О проблемах с флотом туроператора «Кристальный Байкал» сообщили клиенты компании, чьи отзывы опубликованы на онлайн-картах, отмечает РИА «Новости».

    В одном из них турист вспоминает: «Насторожило то, что при выезде с Ольхона сломался катер. Его чинили прямо в море, недалеко от берега». По его словам, неисправность устраняли около часа, после чего группа все же добралась до села Турка.

    В другом отзыве на сервисе «2ГИС» указывается, что во время тура на остров Ольхон вышел из строя один из двух судов «Хивус», из-за чего половине группы пришлось полтора часа ждать замену.

    Еще один очевидец на «Яндекс.Картах» пишет, что на экскурсии людей рассадили по старым судам, а тем, кому не хватило мест, предложили разместиться на кухне корабля.

    Во вторник аэролодка «Север-750» перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. На борту находились 18 человек, спасены 13, в том числе ребенок, пятеро погибли, их тела уже подняли из воды.

    Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила РИА «Новости», что судно не было зарегистрировано и не имело лицензии на перевозку пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии недалеко от берега Байкала в местности Черепаха перевернулось судно на воздушной подушке «Хивус». Предварительной причиной трагедии стало превышение допустимого количества пассажиров на борту судна модели «Север-750», рассчитанной максимум на 10 человек.

    После гибели пяти туристов из Московской области во время крушения аэролодки на Байкале СК России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

