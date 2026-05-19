Politico: Евросоюз изменит частоту продления антироссийских санкций

Politico: Евросоюз будет обсуждать продление антироссийских санкций раз в год

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюз планирует пересмотреть частоту продления антироссийских санкций, рассматривая вариант утверждения мер раз в год, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. Инициатива возникла на прошлой неделе в ходе подготовки к предстоящему саммиту, передает РИА «Новости».

«Лидеры ЕС обсудят продление временных рамок блока для подтверждения санкций против России с шести месяцев до года, когда соберутся в Брюсселе в следующем месяце», – говорится в публикации. Журналисты ссылаются на информацию от пятерых дипломатов и нескольких официальных лиц из Евросоюза.

Москва неоднократно подчеркивала свою способность справляться с экономическим давлением. Западные страны начали вводить ограничения против России несколько лет назад и продолжают политику их усиления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению двадцать первого пакета антироссийских санкций. Европейский союз планирует ввести эти ограничения до первого июля. В сентябре прошлого года Совет ЕС продлил действие всех рестрикций против России на полгода.