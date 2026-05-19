Китай намерен восполнить дефицит рабочих миллионами человекоподобных роботов

Аналитики Barclays Plc спрогнозировали замену миллионов рабочих в Китае роботами

Tекст: Елизавета Шишкова

Активная автоматизация позволит восполнить до 60% ожидаемых потерь рабочей силы в КНР к 2035 году, передает «Интерфакс». В ближайшее десятилетие число потенциальных сотрудников в стране может сократиться на 37 млн человек из-за демографических проблем.

Подобный спад способен серьезно затормозить развитие промышленного сектора, который формирует около четверти китайской экономики. Обычный рост производительности труда покроет лишь малую долю кадрового дефицита, что делает ставку на роботизацию неизбежной.

Уменьшение количества людей на заводах сформирует колоссальный внутренний рынок для новых технологий. При оптимистичном сценарии к 2035 году численность работающих антропоморфных механизмов достигнет 24 млн единиц.

«Текущее десятилетие – это десятилетие роботов, и оно принадлежит Китаю», – подчеркнули аналитики Barclays Plc.

Власти КНР запланировали ускорение внедрения антропоморфных роботов в рамках пятнадцатой пятилетки.

За первые два месяца текущего года объем производства промышленной робототехники в Китае увеличился на треть.