«Московский комсомолец» сообщил о вооруженных людях в масках в здании редакции

Tекст: Елизавета Шишкова

Нападавшие отказались предъявлять документы и общаться с главным редактором Павлом Гусевым, передает издание «Московский комсомолец». Визитеры вели себя крайне грубо и не отвечали на вопросы.

В настоящий момент неизвестные заняли лифтовой холл на третьем этаже, согнав туда несколько человек и заперев двери. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции они открывать отказываются, а цели их действий остаются неясными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нападения на съемочную группу телеканала «РЕН ТВ» в Зеленограде.

В августе прошлого года соседка героини сюжета напала на сотрудников программы «Вести. Москва».

В июне того же года работники столичной косметологической клиники воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов.