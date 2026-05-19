  • Новость часаЭстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Греция потребовала от Украины убрать катера из Средиземного моря
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    19 мая 2026, 15:02 • Новости дня

    Туристы рассказали о частых поломках катеров турфирмы после трагедии на Байкале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы, пережившие экскурсии с туроператором «Кристальный Байкал», рассказали журналистам о частых поломках судов и давней тревоге за безопасность водных прогулок по Байкалу.

    О проблемах с флотом туроператора «Кристальный Байкал» сообщили клиенты компании, чьи отзывы опубликованы на онлайн-картах, отмечает РИА «Новости».

    В одном из них турист вспоминает: «Насторожило то, что при выезде с Ольхона сломался катер. Его чинили прямо в море, недалеко от берега». По его словам, неисправность устраняли около часа, после чего группа все же добралась до села Турка.

    В другом отзыве на сервисе «2ГИС» указывается, что во время тура на остров Ольхон вышел из строя один из двух судов «Хивус», из-за чего половине группы пришлось полтора часа ждать замену.

    Еще один очевидец на «Яндекс.Картах» пишет, что на экскурсии людей рассадили по старым судам, а тем, кому не хватило мест, предложили разместиться на кухне корабля.

    Во вторник аэролодка «Север-750» перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. На борту находились 18 человек, спасены 13, в том числе ребенок, пятеро погибли, их тела уже подняли из воды.

    Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила РИА «Новости», что судно не было зарегистрировано и не имело лицензии на перевозку пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии недалеко от берега Байкала в местности Черепаха перевернулось судно на воздушной подушке «Хивус». Предварительной причиной трагедии стало превышение допустимого количества пассажиров на борту судна модели «Север-750», рассчитанной максимум на 10 человек.

    После гибели пяти туристов из Московской области во время крушения аэролодки на Байкале СК России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    17 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России перешли к системе непрерывного давления на украинскую инфраструктуру, сообщили в подполье.

    За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 эпизодов атак, передает Telegram-канал L0HMATIY. Под огневое воздействие попали семь областей, включая Киевскую, Харьковскую и Сумскую.

    Характер боевой работы регулярно меняется. «ВС РФ окончательно уходят от старой схемы "массированный налет – пауза – новый налет" и переходят к системе непрерывного распределенного давления», – отмечают авторы ресурса. Главной целью становится не разовый прорыв, а истощение транспортных узлов и промышленных объектов.

    Отмечается, что расписание атак формируется на многонедельные циклы. Командование постоянно корректирует плотность и географию применения беспилотников в зависимости от оперативной обстановки. Особое внимание сейчас уделяется системному разрушению распределительных узлов в Днепропетровской области и харьковском секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Для поражения целей армия применила аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о результативных атаках по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и Сумах.

    Комментарии (39)
    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    Politico назвало глав МИД Норвегии и Индии возможными переговорщиками с Россией

    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (8)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:52 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»

    Песков назвал заявления Киева об «атаках из Белоруссии» нагнетанием

    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные заявления украинского руководства о подготовке «атак» с белорусской территории служат исключительно целям дальнейшей эскалации текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     Песков прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о мнимых планах наступления на Украину и государства НАТО со стороны соседней республики, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля уверен, что подобная риторика направлена исключительно на искусственное усиление конфронтации.

    «Подобные заявления – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – подчеркнул Песков.

    Владимир Зеленский приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией.

    Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил Минску разрушительным военным ударом.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    Комментарии (11)
    17 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт
    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ночную атаку дронов на столичный регион.

    По ее словам, нападение было направлено исключительно на мирное население и жилые дома. «Под звуки песен «Евровидения» киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что подобные преступления лежат на совести Владимира Зеленского и его окружения. Ответственность за эти действия несет и коллективное западное меньшинство, выступающее спонсором украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    Комментарии (29)
    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    Росатом сообщил об атаке ВСУ на инфраструктуру энергоблоков ЗАЭС

    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    Комментарии (11)
    17 мая 2026, 06:01 • Новости дня
    При массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье из-за массированной атаки дронов ВСУ на столичный регион три человека погибли, не менее четырех пострадали, частные дома и инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах получили повреждения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    По его словам, в Химках (мкр. Старбеево) погибла женщина из-за попадания БПЛА в частный дом. Еще один человек находится под завалами, спасатели и оперслужбы стараются ему помочь.

    «Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет», – написал Воробьев в Max-канале.

    В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал. В Истре дроны попали в жилые дома.

    «Многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом ,по предварительным данным, пострадавших нет.

    Воробьев подчеркнул, что пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администрация находятся на местах происшествий, всем оказывается помощь, ситуация на личном контроле губернатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    Комментарии (14)
    17 мая 2026, 11:50 • Новости дня
    Санду раскритиковала упрощение выдачи гражданства России жителям Приднестровья
    Санду раскритиковала упрощение выдачи гражданства России жителям Приднестровья
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Молдавии Майя Санду резко высказалась против решения Москвы упростить процедуру получения гражданства России для жителей непризнанного Приднестровья.

    Молдавский лидер Майя Санду заявила, что этот шаг направлен на пополнение рядов участников спецоперации на Украине, пишет Politico.

    «Вероятно, им нужно больше людей для отправки на конфликт на Украине», – подчеркнула Санду в ходе выступления на конференции по безопасности в Таллине. По ее мнению, Москва использует эту тактику для давления на Кишинев, стремящийся реинтегрировать регион. Она также отметила, что после начала СВО большинство жителей Приднестровья предпочли получить молдавское гражданство из соображений безопасности.

    Молдавия, получившая статус кандидата в ЕС в 2022 году, официально начала переговоры о вступлении в 2024 году. На вопрос о том, сможет ли ситуация с Приднестровьем заблокировать евроинтеграцию страны, Санду ответила, что решение о членстве принимает исключительно Евросоюз.

    Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава МИД непризнанной республики Валерий Лицкай назвал это решение способом преодоления препятствий в работе дипломатов.

    Российские дипломаты в Молдавии отметили расширение возможностей для защиты законных прав жителей региона.

    Комментарии (12)
    17 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек
    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил по 12 пострадавших при атаке дронов ВСУ, основная часть из которых – строители у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

    «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – написал он в Max-канале.

    Собянин добавил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражение массированной атаки дронов.

    «За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    Комментарии (8)
    17 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о сожженных ВСУ домах с телами погибших в Большой Рыбице

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении солдаты ВСУ уничтожили бывшие жилые дома с телами сослуживцев, которые бойцы ВС России позволили вынести оттуда за время перемирия.

    «Украинские националисты сожгли несколько бывших жилых домов в Большой Рыбице. Важно отметить, что ранее в этих строениях хранились трупы солдат 21 омбр ВСУ, которые наши военнослужащие дали эвакуировать противнику с линии боевого соприкосновения за время перемирия. В настоящее время судьба останков неизвестна», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они также рассказали, как в течение суток крушили личный состав и технику ВСУ в районах Ободы, Дегтярного, Писаревки, Кияницы, Великой Рыбицы, Перемоги, Вольной Слободы, Бачевска, Рясного и Чернацкого.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 метров, в Краснопольском районе в окрестностях Рясного – до 500 метров.

    На Хаобкоском направлении «Северяне» громили солдат и технику ВСУ в районах Терновой, Рубежного, Избицкого, Питомника, Чугуева, Дергачей, Липцов и села Сосновый Бор.

    Около села Граново штурмгруппы продвинулись до 100 метров, на Волчанском направлении продвижение на 11 участках составило до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном.

    На Великобурлукском направлении стрелковые бои идут в районе села Бударки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. Из-за проблем с мобилизацией ВСУ отправили на передовую неопытных наемников. «Северяне» рассказали, чем закончилась вылазка ВСУ из лесов близ Большой Рыбицы.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Пнувший кошку россиянин оказался в депортационном центре Антальи

    Власти Антальи задержали гражданина России за жестокое обращение с животными

    Пнувший кошку россиянин оказался в депортационном центре Антальи
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой Анталье готовят к депортации россиянина, ударившего ногой бездомных кошку и собаку под камерами уличного видеонаблюдения.

    Турецкие правоохранительные органы взяли под стражу мужчину с гражданством России, передает РИА «Новости». Поводом для разбирательства послужили записи с уличных камер видеонаблюдения, запечатлевшие нападение на животных.

    Инцидент вызвал общественный резонанс после публикации роликов в соцсетях. На кадрах видно, как иностранец грубо пинает кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем нападает на собаку. После дачи показаний нарушителя перевели в специализированное учреждение.

    «По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи и ожидает депортации, обращений в Генконсульство с его стороны не поступало», – говорится в заявлении российской дипмиссии.

    Отечественные дипломаты уже связались с турецкими ведомствами по поводу данной ситуации. Они выразили готовность оказать задержанному необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года турецкий суд депортировал россиянина из Стамбула за фотографирование женщины в метро.

    В начале мая полиция Таиланда задержала гражданина России на Пхукете за организацию нелегальных рыболовных туров.

    Комментарии (8)
    17 мая 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов

    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения

    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Три столичных аэропорта Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что в аэропорту Шереметьево так же действую временные ограничения полетов.

    До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА над регионами России
    Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА над регионами России
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило о ликвидации за ночь силами ПВО более полутысячи дронов ВСУ, о чем ведомство сообщило в Max-канале.

    «С 22.00 мск 16 мая до 7.00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны в течение ночи уничтожались над  Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями.

    Кроме того, массированная атака БПЛА была отражена над Краснодарским краем, Московским  регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО уничтожили более 138 дронов ВСУ за ночь. За два часа вечером субботы средства ПВО сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря.

    Комментарии (15)
    18 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за залетевшего беспилотника

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста
    @ Katharina Schroder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии 18 мая вручило послу России по особым поручениям Олегу Озерову ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотником.

    Молдавское внешнеполитическое ведомство выразило протест российскому дипломату после пересечения воздушного пространства республики беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в среду, когда дрон прилетел со стороны Украины, из-за чего небо над северными районами республики временно закрыли.

    Кишинев также запросил у Москвы официальные объяснения по поводу случившегося, однако Озеров после визита в МИД отказался комментировать ситуацию.

    Двусторонние отношения между странами начали ухудшаться в конце 2020 года после избрания президентом Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса. Ранее в Кремле отмечали, что нынешние власти Молдавии стремятся сделать страну недружественной по отношению к России.

    В конце апреля российский посол Олег Озеров заявил о поставках молдавских беспилотников для украинской армии.

    Ранее МИД Молдавии вызвал Озерова для дачи объяснений из-за пролета шести неизвестных дронов.


    Комментарии (3)
    16 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА

    МВД Чечни начало проверку избиения женщин бойцом ММА Джихадом Юнусовым

    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Чечни выясняют обстоятельства конфликта, в ходе которого боец ММА Джихад Юнусов нанес побои соседкам из-за установленной в подъезде камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД по региону.

    Сотрудники полиции Чечни заинтересовались инцидентом с участием спортсмена бойца ММА Джихада Юнусова. «Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – сообщили ТАСС в региональном министерстве.

    Поводом для разбирательства стала опубликованная видеозапись в соцсетях из многоквартирного дома. На ней боец требует демонтировать камеру, снимающую дверь его квартиры. После словесной перепалки мужчина выплеснул напиток в лицо оппонентке, а затем начал избивать ее и заступившуюся девушку.

    Вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев подчеркнул, что виновный понесет заслуженное наказание в рамках закона. Чиновник заверил журналистов в надежной защите прав женщин на территории республики благодаря волевой политике руководства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал местных атлетов отказаться от участия в турнирах поп-ММА.

    В сентябре прошлого года суд приговорил профессионального бойца ММА Джабраила Алиева к четырем годам колонии за избиение девушки. А летом прошлого года нетрезвый боец смешанных единоборств напал на сотрудника авиакомпании в петербургском аэропорту Пулково.

    Комментарии (6)
    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Волоховку
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Ереван заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Премьер Гренландии отказался менять позицию за американские сладости
    «МК» сообщил о вооруженных людях в масках в здании редакции
    Раскрыта роль Киркорова в триумфе болгарской победительницы «Евровидения»