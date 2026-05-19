Туристы рассказали о частых поломках катеров турфирмы после трагедии на Байкале

Tекст: Тимур Шайдуллин

О проблемах с флотом туроператора «Кристальный Байкал» сообщили клиенты компании, чьи отзывы опубликованы на онлайн-картах, отмечает РИА «Новости».

В одном из них турист вспоминает: «Насторожило то, что при выезде с Ольхона сломался катер. Его чинили прямо в море, недалеко от берега». По его словам, неисправность устраняли около часа, после чего группа все же добралась до села Турка.

В другом отзыве на сервисе «2ГИС» указывается, что во время тура на остров Ольхон вышел из строя один из двух судов «Хивус», из-за чего половине группы пришлось полтора часа ждать замену.

Еще один очевидец на «Яндекс.Картах» пишет, что на экскурсии людей рассадили по старым судам, а тем, кому не хватило мест, предложили разместиться на кухне корабля.

Во вторник аэролодка «Север-750» перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. На борту находились 18 человек, спасены 13, в том числе ребенок, пятеро погибли, их тела уже подняли из воды.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила РИА «Новости», что судно не было зарегистрировано и не имело лицензии на перевозку пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии недалеко от берега Байкала в местности Черепаха перевернулось судно на воздушной подушке «Хивус». Предварительной причиной трагедии стало превышение допустимого количества пассажиров на борту судна модели «Север-750», рассчитанной максимум на 10 человек.

После гибели пяти туристов из Московской области во время крушения аэролодки на Байкале СК России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.