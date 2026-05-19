«Единая Россия» направила запрос в СК из-за нападения цыган под Волгоградом

Видео с нападением цыган на жителей поселка в Волгоградской области появилось в социальных сетях, сообщил в Max Сидякин.
По словам местных жителей, представители диаспоры из села Солодушино объявили местный парк своей территорией и запретили гулять там остальным сельчанам.
Жалобы на действия цыган поступают не впервые. Местные жители сообщают, что диаспора долгое время держит в страхе все село. При этом местный цыганский барон призвал не раздувать конфликт, сославшись на отсутствие жертв, заявил Сидякин.
«Не могут жители в русском селе жить в страхе», – заявил руководитель ЦИК партии Александр Сидякин. Он подчеркнул, что подготовил запрос председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы правоохранительные органы дали жесткую оценку происходящему и наказали виновных.
Ранее в цыганском поселке под Тулой прошел рейд силовиков.