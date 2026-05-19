Мужчина в Москве расправился молотком с соседями

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тела супругов были обнаружены 17 мая в квартире на улице Корнейчука на северо-востоке столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По версии следствия, трагедии предшествовало совместное застолье. Между соседями вспыхнула ссора, после которой фигурант сходил за молотком и нанес оппоненту смертельные удары по голове. Затем злоумышленник проник в комнату, где спала супруга убитого, и расправился с ней тем же способом.

На следующий день подозреваемый был задержан в Калужской области. На допросе он полностью признал свою вину, рассказав, что избавился от орудия преступления и окровавленной одежды недалеко от места происшествия, после чего попытался скрыться на даче.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в ведомстве.

