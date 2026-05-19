Иран пригрозил США открытием новых фронтов

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии США и Израиля, передает РИА «Новости».

«Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку Израиля и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами воздействия», – сказал он агентству Fars.

Иранский военный источник ранее сообщил РИА «Новости», что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

Накануне президент США рассказал, что Вашингтон планировал военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар ради шанса на мирное соглашение.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако США перешли к блокаде иранских портов, а Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США.

Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые удары США.

Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о подготовке для Соединенных Штатов «неожиданных вариантов» войны с использованием новой техники и оружия.