Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом позитивно переосмыслить историю Золотой Орды, сообщает ТАСС.

На международном симпозиуме, посвященном этой теме, он отметил, что история Великой Степи до сих пор часто воспринимается как «бесконечная череда битв и сражений», что, по его мнению, заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого.

Выступая перед участниками симпозиума, Токаев подчеркнул необходимость расширить научный взгляд на Золотую Орду и уйти от односторонних интерпретаций. Президент обратился к исследователям с предложением сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

«Хотел бы вкратце изложить собственное мнение об основных направлениях научных изысканий, которые, на мой взгляд, помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды», – сказал Токаев.

