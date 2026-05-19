  • Новость часаЭстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Греция потребовала от Украины убрать катера из Средиземного моря
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    19 мая 2026, 14:49 • Новости дня

    В нидерландских супермаркетах Lidl нашли десятки килограммов кокаина

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупную партию спрятанных среди эквадорских бананов наркотиков обнаружили во время разгрузки товара в двух европейских магазинах.

    Инцидент произошел в городах «с-Хертогенбос и Синт-Уденроде провинции Северный Брабант, передает ТАСС. Запрещенные вещества нашли 18 мая при приемке грузов в филиалах германской сети Lidl.

    Точный объем изъятого вещества не раскрывается. Однако речь идет о десятках килограммов кокаина.

    У одного из супермаркетов развернули масштабную полицейскую операцию и оцепили территорию вокруг служебного входа. После завершения следственных действий наркотики были уничтожены.

    В настоящее время полиция изучает происхождение груза и проверяет возможную связь между двумя случаями. Представители компании Lidl подтвердили факт произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года силовики пресекли ввоз полутора тонн кокаина в партии эквадорских бананов. Весной того же года спецслужбы сорвали крупные транзитные поставки латиноамериканских наркотиков в страны Евросоюза.

    Незадолго до этого полицейские изъяли более 60 килограммов запрещенных веществ из эквадорского морского контейнера.

    18 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    @ Peter Zsolnai/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт назвал обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.

    «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.

    В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.

    Комментарии (7)
    18 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией

    Politico назвало глав МИД Норвегии и Индии возможными переговорщиками с Россией

    Названы возможные переговорщики от Европы с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и глава индийского дипломатического ведомства Субраманьям Джайшанкар могут выступить в качестве главных кандидатов в переговорщики с Россией от Европы.

    Европейское издание Politico рассматривает министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу индийского дипломатического ведомства Субраманьяма Джайшанкара в качестве главных кандидатов на эту миссию, передает РИА «Новости».

    Обозреватели подчеркивают, что внутренние политические разногласия мешают европейцам выбрать представителя исключительно из своих рядов.

    «Это может указывать на таких фигур, как глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, который является опытным специалистом по Ближнему Востоку, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами», – говорится в материале издания.

    Страны Евросоюза обсуждают возможность назначения специального представителя для диалога с Москвой.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на эту роль.

    Президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют.

    При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Комментарии (8)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони направила письмо руководству Еврокомиссии с просьбой вывести затраты на преодоление топливного кризиса из-под строгих ограничений.

    Рим настаивает на финансовых послаблениях из-за экономических потрясений на фоне иранского конфликта и скачка цен на топливо, пишет Politico.

    В обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Джорджа Мелони попросила не учитывать экстренные энергетические меры в рамках Пакта стабильности и роста, ограничивающего дефицит бюджета на уровне 3% ВВП.

    «Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые усугубляют последствия спецоперации на Украине, уже оказывают очень тяжелое воздействие на цены на энергоносители, на расходы семей и предприятий», – подчеркнула политик.

    Глава правительства отметила, что энергетическая безопасность стала европейским стратегическим приоритетом. По ее словам, Италии будет крайне сложно оправдать участие в программе финансирования обороны Евросоюза, если Брюссель откажется проявить необходимую гибкость. Около 20% мировых поставок нефти проходит через Ормузский пролив, а обострение ситуации привело к истощению запасов авиатоплива.

    Ранее статистическое управление Евросоюза подтвердило, что дефицит итальянского бюджета на 2025 год превысил допустимые нормы. При этом представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что объединение уже предоставило государствам ряд вариантов для управления кризисом, но расширять финансовые послабления ради сохранения ответственных ограничений не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис из-за американо-израильского конфликта.

    Участники недавнего саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с топливной проблемой.

    По итогам прошлого года дефицит государственного бюджета Италии превысил установленный Евросоюзом лимит в 3%.

    Комментарии (4)
    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы канцлера ФРГ Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 19:09 • Новости дня
    Фицо назвал Макрона единственным достойным лидером Евросоюза

    Премьер Словакии Фицо предложил назначить Макрона руководителем Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо предложил передать руководство Европейским союзом Эммануэлю Макрону, чьи президентские полномочия во Франции завершаются в 2027 году.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил уверенность в необходимости передачи лидерства в регионе Эммануэлю Макрону, передает РИА «Новости». Видеозапись выступления политика перед студентами появилась на его официальной странице в соцсетях.

    «Нам нужны сильные лидеры, если бы вы спросили меня, кто бы это мог быть в данный момент, то я скажу, что единственный, кого я считаю способным взять эту роль в Европейском союзе сегодня, – это французский президент Эммануэль Макрон», – заявил Фицо.

    Глава правительства напомнил об истечении президентских полномочий французского лидера в 2027 году. Он добавил, что Европе сейчас крайне необходимы «люди подобного масштаба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте словацкий премьер потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза из-за недостатка сильных лидеров.

    В мае европейские политики раскритиковали Роберта Фицо за визит в Москву на День Победы.

    Комментарии (9)
    19 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана
    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства, поддерживающие Москву и Тегеран, рискуют потерять доступ к европейским инвестициям, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Европейский союз намерен прекратить финансовую поддержку стран, которые продолжают сотрудничать с Россией или Ираном, сказала Каллас, передает РИА «Новости».

    «Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», – подчеркнула дипломат.

    При этом она не стала уточнять, что именно подразумевается под подобными условиями.

    Заявления звучат на фоне попыток руководства объединения разработать политику инвестиционной программы на 300 млрд евро. Инициатива под названием «глобальные ворота» включена в рамки семилетнего бюджета европейского блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций. В начале мая Каллас и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили по телефону актуальную мировую повестку.

    Комментарии (2)
    18 мая 2026, 11:03 • Новости дня
    Каллас: Киев получит первый транш кредита ЕС в июне

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз планирует перечислить Киеву первый платеж из масштабного кредита на 90 млрд евро в первой половине июня.

    Первый транш многомиллиардного кредита Европейского союза для Киева поступит в первой половине июня, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Брюсселе.

    «Первый транш этого кредита должен быть предоставлен в первой половине июня, мы работаем над этим», – заявила она.

    Ожидается, что стартовая выплата Украине превысит 9 млрд евро. Из этой суммы почти 6 млрд евро планируется направить на военную помощь, преимущественно на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари анонсировал перевод Киеву 9,1 млрд евро.

    Для финансирования этого кредита европейское ведомство приступило к заимствованиям на рынках капитала.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить шесть миллиардов евро из первого транша на производство беспилотников.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    СМИ: Падение украинских дронов привело к краху правительства Латвии

    СМИ: Падение украинских БПЛА привело к краху правительства Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками спровоцировала серьезный политический кризис в стране накануне осенних выборов, отмечают западные СМИ.

    Падение латвийского правительства из-за инцидентов с беспилотниками ВСУ создаст политическую нестабильность в решающий для страны момент, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The European Conservative.

    «Латвийское правительство рухнуло в сложнейший момент для безопасности восточного фланга Европы. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку в четверг», – отмечает издание.

    Журналисты подчеркивают, что кризис разразился всего за несколько месяцев до выборов, запланированных на октябрь. Поводом для внутренней напряженности стала ситуация с украинскими беспилотниками, которые пересекли воздушное пространство Латвии на пути в Россию. В Европе и странах Прибалтики опасаются, что политическая нестабильность в Риге может негативно сказаться на дальнейшей поддержке Киева.

    Раскол в политической системе Латвии способен существенно повлиять на результаты предстоящего голосования. Уставшие от текущего курса избиратели могут отдать предпочтение правопопулистской партии «Латвия на первом месте», отмечает The European Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс покинул свой пост после падения беспилотников под Резекне. Вскоре премьер-министр республики Эвика Силиня также объявила об отставке. Президент страны Эдгарс Ринкевичс выдвинул на должность нового главы правительства оппозиционного депутата Андриса Кулбергса.

    Комментарии (2)
    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    Европа запланировала заменить навозом удобрения из России

    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз
    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    Комментарии (4)
    18 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о задержке передачи кредита Киеву

    ЕК сообщила о неготовности документов для транша Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз и Украина до сих пор не подписали ключевые документы, необходимые для перечисления первого транша макрофинансовой помощи в размере 90 млрд евро, сообщил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.

    Брюссель и Киев пока не оформили три важных соглашения, без которых невозможно начать финансирование, передает РИА «Новости».

    Представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари отметил, что ожидаемый в начале июня перевод средств технически неосуществим до завершения бюрократических процедур.

    «Мы можем подтвердить, что нам еще предстоит подписать три документа, которые необходимы для выделения кредита. Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании… Но есть также другие необходимые документы», – заявил Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Помимо меморандума, европейским властям требуется утвердить программу макрофинансовой поддержки, которая напрямую зависит от проведения реформ на Украине. Также необходимо внести изменения в правила функционирования специального фонда помощи Киеву. До принятия этих решений финансовые переводы остаются заблокированными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение финансовой поддержки Киеву в размере 90 миллиардов евро.

    Позже представители ЕС решили начать выплаты средств из этого пакета во втором квартале текущего года.

    В конце апреля Брюссель рассмотрел введение новых жестких условий для предоставления данной макрофинансовой помощи.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе выросла до апрельских максимумов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 625 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские газовые котировки в начале новой торговой недели продемонстрировали рост на 4%, вплотную приблизившись к локальным пиковым значениям начала прошлого месяца.

    Утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На лондонской бирже ICE торги открылись у отметки 615,3 доллара, однако вскоре показатель достиг 627,3 доллара.

    В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. Тогда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа.

    В апреле стоимость энергоносителя снизилась примерно на 14%. Резкий спад произошел после заявления Дональда Трампа о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В результате цены обвалились до 545 долларов.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе зарегистрировали весной 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день европейские газовые фьючерсы резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

    Утром 7 мая стоимость топлива достигла отметки 538,5 доллара за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Каллас не заинтересовала должность президента Эстонии

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас отказалась от участия в сентябрьских выборах главы эстонского государства, сочтя эту должность неподходящей для себя.

    Европейский политик сообщила об отказе участвовать в осенней избирательной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    «Каллас исключила возможность баллотироваться на пост президента Эстонии, заявив, что эта должность не для нее», – отмечается в сообщении вещателя.

    Политик также поделилась размышлениями об альтернативных вариантах развития карьеры. По словам дипломата, во время зарубежных поездок она иногда задумывается о работе послом, однако супруг считает такую деятельность слишком спокойной для нее.

    Выборы главы эстонского государства запланированы на сентябрь этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила участие Герхарда Шредера в качестве посредника между Россией и Европой.

    Финский политик Армандо Мема при этом оценил шансы самой Каллас на получение роли переговорщика с Россией как нулевые. Бывший еврокомиссар Кадри Симсон также выразила сомнение в способности политика представлять Европу в диалоге с Москвой.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    FT: ЕК прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование

    FT узнала о планах ЕС ввести жесткие антикитайские пошлины

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель намерен защитить европейскую промышленность от наплыва товаров из КНР, ограничив максимальную долю закупок у одного поставщика 40%, сообщает Financial Times.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович готовит ограничения на ввоз оборудования и химикатов из КНР, передает РИА «Новости».

    «Шефчович планирует серию жестких пошлин на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции, который пошатнул позиции европейских производителей», – отмечает издание со ссылкой на газету Financial Times.

    Евросоюз намерен заставить бизнес диверсифицировать поставки для снижения зависимости от импорта. Планируется установить лимит закупок у одного продавца на уровне 30-40%. Оставшуюся часть товаров компаниям придется приобретать как минимум у трех независимых поставщиков из разных государств.

    Инициативу представят на заседании Еврокомиссии 29 мая, а в конце июня проект могут утвердить лидеры европейских стран. Ограничения затронут не только Пекин, но и поставщиков ценного сырья из США, Катара и Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый пятилетний план Китая угрожает европейской экономике из-за активного развития химической промышленности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Пекину введением таможенных пошлин для устранения торгового дефицита.

    Европейская комиссия запланировала введение сборов в размере до 50% на китайскую сталь.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 09:43 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 600 долларов

    Европейские биржевые цены на газ упали ниже 600 долларов за тыс. кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе упали на 1%, опустившись ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE во вторник утром продемонстрировали отрицательную динамику, передает РИА «Новости».

    Показатель по индексу TTF составил 597 долларов, потеряв более 1% от расчетной цены предыдущего дня.

    Средняя стоимость энергоносителя в марте подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле котировки скорректировались вниз на 14%, достигнув примерно 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта фиксировалась 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий рост произошел после сообщений о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа в Катаре.

    Исторический рекорд стоимости был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за 1 тыс. кубометров. Подобных устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость июньских фьючерсов снизилась до 563 долларов за тысячу кубометров. Ранее котировки голубого топлива на торгах в Европе достигли отметки в 562 доллара.

    В начале мая европейские газовые контракты резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о подготовке к кибервойне с нейросетями

    Еврокомиссия заявила о необходимости подготовки ЕС к кибервойне с нейросетями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Евросоюза планируют усилить защиту цифровой инфраструктуры из-за риска превращения технологий искусственного интеллекта в мощное оружие, заявила вице-председатель организации Хенна Вирккунен.

    Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». Вице-председатель организации Хенна Вирккунен отметила, что ИИ может стать серьезным оружием.

    «Глобальные ИИ-модели нового поколения обладают высокими возможностями. Они работают на скорости и уровне автоматизации, которые опережают традиционные циклы защиты, одновременно значительно снижая порог входа для сложных атак», – заявила политик.

    Евросоюз разрабатывает новые меры защиты цифровой инфраструктуры. В рамках пакета по технологическому суверенитету, который планируется представить в мае, Европа хочет сосредоточиться на обеспечении безопасности инфраструктур. Вирккунен подчеркнула, что ЕС не должен зависеть от американских систем киберзащиты и обязан наращивать собственные возможности.

    Представитель Еврокомиссии признала отставание европейских разработчиков от американских конкурентов. Брюссель намерен расширить поддержку местных компаний. Однако глава Siemens AG Роланд Буш предупреждал, что стремление к созданию суверенного ИИ может привести к экономическим проблемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза потребовали от американской компании Anthropic доступ к обладающей хакерскими способностями нейросети Mythos.

    Эксперты Google остановили массовую кибератаку с использованием созданного искусственным интеллектом эксплойта.

    В прошлом году Брюссель запланировал ускоренное внедрение нейросетей в экономику из-за отставания от США.

    Комментарии (2)
    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Волоховку
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Ереван заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Премьер Гренландии отказался менять позицию за американские сладости
    «МК» сообщил о вооруженных людях в масках в здании редакции
    Раскрыта роль Киркорова в триумфе болгарской победительницы «Евровидения»