Tекст: Дарья Григоренко

«Премия мира для НАТО от Мерца, который прямо сейчас саботирует усилия Трампа по достижению мира на Украине. В Мюнстере Оруэлла «1984» понимается как руководство к действиям: «Война – это мир», – написал политик, передает РИА «Новости».

Организаторы мероприятия из Экономического общества Вестфалии и Липпе сообщили, что церемония состоится 1 октября 2026 года в Мюнстере. Ожидается, что с торжественной речью на мероприятии выступит канцлер Германии Фридрих Мерц.

Представитель АдГ выразил свое возмущение, обратив внимание на парадоксальность ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал президента США Дональда Трампа за отсутствие стратегии.

Ранее немецкий лидер сообщил о снятии ограничений по дальности военных поставок для Украины.