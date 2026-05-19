Суд лишил Разина прав на песни «Ласкового мая»

Семья Шатунова выиграла спор за авторство хитов «Ласкового мая»

Tекст: Денис Тельманов

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу вдовы Юрия Шатунова Светланы, отменив решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года, передает ТАСС.

Судебное решение вступает в силу незамедлительно, сообщили адвокаты семьи.

«Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках судебного заседания Хостинского районного суда города Сочи в 2005 году ответчик утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин «вспомнил», что именно он является автором произведений», – рассказал адвокат Олег Ситников.

Он подчеркнул, что рассмотрение дела в порядке особого производства было грубым процессуальным нарушением.

По словам адвоката Асель Мухтаровой-Казарновской, суд отверг доводы Разина о том, что его авторство подтверждается нотными листами. Защитники обнаружили грубые музыкальные ошибки в предоставленных документах, несмотря на заявления бывшего продюсера о наличии у него музыкального образования.

Ранее вдова и дети Шатунова выиграли иск о признании за ними исключительных прав на 23 песни, включая «Белые розы» и «Седая ночь». Разин, который сейчас заочно арестован по обвинению в мошенничестве, не смог обжаловать это решение в Верховном суде РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Андрея Разина о правах на хиты коллектива. Месяцем позже Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера по обвинению в мошенничестве.

В начале мая текущего года Арбитражный суд Москвы отклонил иск бывшего владельца товарного знака «Ласковый май» к вдове Юрия Шатунова.