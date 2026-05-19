Системы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Тульской областью

Губернатор Миляев сообщил о ликвидации трех дронов ВСУ над Тульской областью

Tекст: Вера Басилая

Над территорией Тульской области перехватили три беспилотных летательных аппарата противника, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Еще три украинских беспилотника были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», – написал глава области.

По словам губернатора, в результате падения обломков дронов никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры и жилых зданий на земле не зафиксировано.

Ранее 13 мая силы противовоздушной обороны нейтрализовали три украинских беспилотника в небе над Тульской областью.

До этого системы ПВО сбили два БПЛА над Ленобластью.