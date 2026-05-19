Ученые зафиксировали три мощнейшие вспышки на обратной стороне Солнца

Ученые ИКИ РАН зафиксировали три мощнейшие вспышки на обратной стороне Солнца

Tекст: Мария Иванова

Аппарат Solar Orbiter обнаружил три вспышки максимального уровня X в новом супер-центре на скрытой от нас стороне звезды. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вся энергия от этих взрывов сейчас направлена на Меркурий, так как других планет в той области нет. Воздействие также затронуло сам исследовательский зонд.

Специалисты отмечают, что из-за произошедших выбросов структура солнечных пятен начала стремительно разрушаться. Вероятность того, что эта активная зона сохранится до момента поворота к Земле, крайне мала. Наземные телескопы смогут оценить состояние области к предстоящим выходным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зафиксировали образование колоссальной области активности на невидимой стороне Солнца, наблюдаемой аппаратом Solar Orbiter.

В ИКИ РАН ранее прогнозировали короткий «мертвый сезон» на видимой стороне Солнца с прекращением вспышечной активности и последующим появлением новых центров с обратной стороны.

До этого лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о мощном взрыве в активном центре на обратной стороне Солнца и о малой вероятности его выхода в зону видимости Земли.



