В Минздраве сообщили о наличии ожирения у каждого третьего жителя России

Российские ученые создали генетический алгоритм для лечения гипертонии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты Сеченовского университета разработали инновационный алгоритм подбора лекарств от гипертонии на основе анализа ДНК, передает РИА «Новости». О создании новой технологии объявили 17 мая, во Всемирный день борьбы с этим заболеванием.

«Ученые Сеченовского университета предложили подход, который позволяет сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной. На основе выявленных генетических факторов, влияющих на эффективность гипотензивных препаратов, исследователи разработали алгоритм подбора лекарственной терапии и дозировки для пациентов», – рассказали в пресс-службе вуза.

Методика включает генетическое тестирование по четырем ключевым маркерам: CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE. Учитывая индивидуальные особенности пациента, врачи смогут безошибочно назначать нужный медикамент и режим его приема. В университете добавили, что в перспективе исследователи планируют расширить действие алгоритма на другие классы антигипертензивных препаратов.

