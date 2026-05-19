Суд списал долги ЮГК перед бывшим владельцем на миллиарды рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

По факту обращения национализированной ООО УК ЮГК Арбитражный суд Челябинской области принял решение о списании долгов данной компании перед Струковым в сумме более 17 млрд рублей, сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

Помимо этого, инстанция постановила взыскать с бывшего владельца государственную пошлину в размере 10 млн рублей.

Заявление предприятия о признании договора займа притворной сделкой было полностью удовлетворено. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, подробности разбирательства не разглашались.

Ранее этот пакет принадлежал Струкову. Еще 22% владеет структура Газпромбанка, а оставшиеся бумаги находятся в свободном обращении.

Управляющая компания ЮГК официально перешла в собственность Росимущества летом прошлого года. Позже Пластский городской суд Челябинской области взыскал с бывшего владельца предприятия Струкова 3,9 млрд рублей.