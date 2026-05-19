Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

Tекст: Денис Тельманов

Глава литовской дипломатии Кестутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung озвучил агрессивные планы в отношении российского региона, передает РИА «Новости». «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», – заявил министр.

Будрис заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность военного конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается «сила нашей страны».

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что гипотетическая блокада Калининградской области спровоцирует масштабную эскалацию. Глава государства подчеркивал готовность ликвидировать любые угрозы безопасности территории.

В Совете Федерации также указывали на недопустимость посягательств на эксклав или акваторию Балтийского моря. Парламентарии отмечали неизбежность незамедлительного ответа на любые военные провокации западных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать российский регион в случае конфликта с альянсом. Министерство иностранных дел России предупредило о решительном ответе на любые попытки блокады эксклава.