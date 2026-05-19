Российские авиакомпании запланировали вернуть рейсы в ОАЭ

Российские авиакомпании запланировали возобновить полеты в ОАЭ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские авиаперевозчики начали готовиться к возвращению на рынок ОАЭ после отмены ограничений на полеты на Ближний Восток. О планах авиакомпаний рассказал РИА «Новости» глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«Практически все российские перевозчики, летавшие в ОАЭ, рассматривают возможность возобновления рейсов в эту страну в те или иные сроки», – заявил он.

Ядров подчеркнул, что Росавиация уже сняла все ограничения, касающиеся перелетов на Ближний Восток. Теперь решение о возвращении на маршруты в ОАЭ принимают сами авиакомпании, ориентируясь на собственную оценку рисков. В частности, «Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Аэрофлот» приостановил полеты между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта из-за нестабильной обстановки в Персидском регионе.

Позже, 20 апреля Росавиация отменила рекомендации о приостановке авиасообщения с ближневосточными государствами и разрешила возобновить продажу билетов в ОАЭ и использование воздушного пространства Ирана. А 2 мая авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о полном снятии временных ограничений в своем воздушном пространстве и возвращении воздушного движения к штатному режиму.