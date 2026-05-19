Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня

    Европа запланировала заменить навозом удобрения из России

    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    18 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    @ Peter Zsolnai/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт назвал обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.

    «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.

    В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.

    19 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    @ gazprom.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для газопровода «Сила Сибири – 2» на фоне энергетической нестабильности из-за иранского конфликта, отмечает Bloomberg.

    Глава российского государства Владимир Путин отправился в Пекин для переговоров с председателем КНР, передает Bloomberg. Из-за конфликта в Иране Китай остро нуждается в надежных поставках энергоресурсов. Москва рассчитывает, что это ускорит согласование цен на газ для магистрали «Сила Сибири – 2».

    «Этот газопровод находится на повестке дня, и мы настроены серьезно его обсуждать. Я полагаю, что эта тема будет детально рассмотрена лидерами», – заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ожидается, что стоимость топлива утвердят к сентябрю. Несмотря на небольшое снижение товарооборота до 228 млрд долларов в прошлом году, экономические связи двух стран остаются крепкими. Россия импортирует через КНР более 90% подсанкционных технологических компонентов.

    Переориентация экспорта продолжается: к 2029 году поставки газа в Азию должны достичь 52,5 млрд кубометров ежегодно. Пекин также заинтересован в развитии безопасных сухопутных маршрутов и Северного морского пути, указывают бывшие китайские дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Ближневосточный конфликт заметно усилил интерес Пекина к проекту газопровода «Сила Сибири – 2». Главной проблемой для подписания нового контракта остается цена будущих поставок топлива.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Каллас пригрозила лишить финансирования партнеров России и Ирана
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства, поддерживающие Москву и Тегеран, рискуют потерять доступ к европейским инвестициям, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Европейский союз намерен прекратить финансовую поддержку стран, которые продолжают сотрудничать с Россией или Ираном, сказала Каллас, передает РИА «Новости».

    «Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», – подчеркнула дипломат.

    При этом она не стала уточнять, что именно подразумевается под подобными условиями.

    Заявления звучат на фоне попыток руководства объединения разработать политику инвестиционной программы на 300 млрд евро. Инициатива под названием «глобальные ворота» включена в рамки семилетнего бюджета европейского блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций. В начале мая Каллас и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили по телефону актуальную мировую повестку.

    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру

    Сенатор Карасин: Призыв Вильнюса напасть на Калининград – повод для военной операции

    @ Florian Gaertner/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России. Но настраивать литовский народ на войну против великой державы может только сумасшедший, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Так он прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград.

    «Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого не понимает», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Zurcher Zeitung. Отметим, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По словам министра, Североатлантический альянс – «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил с Моськой из басни Крылова литовского министра. «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.

    18 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул значимость отечественного сырья, передают «Вести». В своем Telegram-канале спецпредставитель президента оценил недавние решения по снятию ограничений с нефтяного экспорта.

    По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Также Дмитриев заявил, что очередное продление отмены санкций против отечественной нефти стало позитивным сигналом. Он считает, что это решение благоприятно скажется на доходах государственного бюджета и работе профильных компаний.

    Ранее Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от российских энергоресурсов. СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.

    18 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин пообщается в Пекине с китайцем, которого впервые увидел ребенком в 2000 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что общение пройдет в резиденции во время небольшого перерыва, передает РИА «Новости».

    «После церемонии открытия годов образования в программе небольшой перерыв. В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером, его зовут Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году», – отметил дипломат.

    По словам представителя Кремля, мальчик вырос, получил высшее образование в Москве и сейчас трудится в одной из крупных китайских компаний. Ушаков подчеркнул, что предстоящая беседа носит весьма символичный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к предстоящей поездке.

    В прошлом году старший инженер Пэн Пай поделился историей своей детской встречи с Владимиром Путиным в пекинском парке Бэйхай.

    18 мая 2026, 22:58 • Новости дня
    Премьер Венгрии Мадьяр заявил о планах обнародовать стоимость российского газа

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт планирует частично обнародовать условия долгосрочных контрактов на поставку газа из России, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    «Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта. Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать», – подчеркнул Мадьяр.

    Премьер-министр также добавил, что частичное раскрытие документов позволит объективно оценить реальную финансовую выгоду этих энергетических соглашений, передает РИА «Новости».

    «Цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем», – сказал Мадьяр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан заявила, что новое венгерское правительство намерено избавиться от энергетической зависимости от России, однако пока продолжит закупать российские энергоносители.

    Осенью Виктор Орбан, занимавший тогда пост премьера Венгрии, сообщил о получении от президента России гарантий продолжения поставок газа в Венгрию. Бывший глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал сохранение российских ресурсов важным условием энергетической безопасности страны.

    19 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Армении заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Ереван не собирается вносить напряженность в отношения с Москвой, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян,

    Мирзоян прокомментировал перспективы взаимодействия республики с Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, передает РИА «Новости».

    «Мы не собираемся «разводиться» ни с одним из наших партнеров... Мы также не собираемся вносить конфронтацию – или, пожалуй, более уместно будет сказать – напряженность в отношения Армении и России», – подчеркнул министр иностранных дел.

    По его словам, страны связаны множеством уз, и Ереван настроен на развитие взаимовыгодных отношений в здоровой среде. Мирзоян признал наличие проблем, но отметил, что они существуют во всех международных отношениях и требуют конструктивных решений.

    Армянская сторона понимает несовместимость одновременного членства в ЕАЭС и ЕС, добавил дипломат. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Армении провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом, чтобы Россия могла сделать соответствующие выводы и пойти по пути «интеллигентного развода». В апреле 2025 года президент Армении утвердил закон о намерении вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС.

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между евразийским и европейским объединениями в подходящий момент.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения.

    18 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства посетит китайскую столицу с официальным визитом, где его торжественно встретит министр иностранных дел КНР Ван И с почетным караулом.

    Российский лидер вечером 19 мая прилетит в Пекин, передает ТАСС. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, программа поездки будет весьма насыщенной.

    «Наш руководитель прибудет в Пекин вечером завтра, 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член политбюро Компартии, министр иностранных дел Ван И», – сказал представитель Кремля.

    Ушаков добавил, что по местной традиции в мероприятии примут участие дети и почетный караул. Затем глава государства отправится в резиденцию Дяоюйтай. Утром 20 мая на площади Тяньаньмэнь китайский лидер официально поприветствует высокого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите российского лидера в Китайскую Народную Республику.

    В понедельник глава государства посвятил время рабочим вопросам по подготовке к этой поездке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о серьезных ожиданиях Москвы от предстоящих переговоров.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Мерц назвал прекращение боев условием для начала мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису, передает ТАСС. В ходе совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Руменом Радевым в Берлине глава немецкого правительства отметил интенсивные дискуссии внутри ЕС по этому вопросу.

    «Европа готова сесть за стол переговоров - с Украиной, Россией, США», - подчеркнул Мерц. Отвечая на вопрос о возможном посреднике от Евросоюза, он указал на давний и глубокий диалог с европейскими партнерами о путях мирного решения. При этом канцлер отказался называть конкретные имена, чтобы не провоцировать публичные спекуляции.

    Главным требованием для старта диалога политик назвал прекращение огня. В настоящий момент конкретные переговоры с Москвой не планируются, а обсуждения идут на уровне ЕС и в формате E3 с участием Британии, Германии и Франции.

    Ранее экс-канцлер Ангела Меркель отмечала, что еще в 2021 году предлагала найти форматы диалога с российским лидером, но инициатива провалилась из-за отсутствия единой позиции в Евросоюзе.

    Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    18 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    В Москве умер академик Российской академии художеств Устинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся сценограф и создатель декораций для известных постановок и фильмов Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет.

    Академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая, передает ТАСС.

    «Мастер вел активную творческую деятельность в театрах многих городов нашей страны. Широкую известность принесли ему работы в музыкальных театрах оперы и балета», – рассказали в пресс-службе академии.

    За свою карьеру художник оформил множество знаковых постановок. Среди них «Жизель» в балете Бориса Эйфмана, «Опричник» в Большом театре и «Травиата» в Воронеже.

    В академии отметили, что он был блестящим продолжателем традиций своих учителей и активно внедрял новейшие визуальные технологии в современную российскую сценографию.

    Помимо работы на сцене, выдающийся деятель искусств оставил заметный след в кинематографе. Он создавал художественное оформление для фильмов и сериалов, включая картину «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, за которую получил премии «ТЭФИ» и «Золотой орел». Президент РАХ Василий Церетели и коллеги выразили соболезнования близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года умер почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов. Днем ранее скончался народный художник России Павел Никонов.

    В январе прошлого года из жизни ушел художник-постановщик театра имени Вахтангова Владимир Круглов.

    19 мая 2026, 09:43 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 600 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе упали на 1%, опустившись ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE во вторник утром продемонстрировали отрицательную динамику, передает РИА «Новости».

    Показатель по индексу TTF составил 597 долларов, потеряв более 1% от расчетной цены предыдущего дня.

    Средняя стоимость энергоносителя в марте подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле котировки скорректировались вниз на 14%, достигнув примерно 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта фиксировалась 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий рост произошел после сообщений о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа в Катаре.

    Исторический рекорд стоимости был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за 1 тыс. кубометров. Подобных устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость июньских фьючерсов снизилась до 563 долларов за тысячу кубометров. Ранее котировки голубого топлива на торгах в Европе достигли отметки в 562 доллара.

    В начале мая европейские газовые контракты резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

    19 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    МИД: Глава МИД КНДР посетит Россию в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона ожидает приезда министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи до конца текущего года, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    В Москве рассчитывают на скорый визит главы внешнеполитического ведомства КНДР, передает РИА «Новости».

    По словам заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, поездка Чхве Сон Хи должна состояться в ближайшие месяцы.

    «Мы ждем визита министра иностранных дел КНДР. Надеемся, что он состоится в этом году», – заявил Руденко журналистам.

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе визита в Пхеньян обсудил график будущих контактов на высшем уровне.

    В марте текущего года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы принять северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    19 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о подготовке к кибервойне с нейросетями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Евросоюза планируют усилить защиту цифровой инфраструктуры из-за риска превращения технологий искусственного интеллекта в мощное оружие, заявила вице-председатель организации Хенна Вирккунен.

    Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». Вице-председатель организации Хенна Вирккунен отметила, что ИИ может стать серьезным оружием.

    «Глобальные ИИ-модели нового поколения обладают высокими возможностями. Они работают на скорости и уровне автоматизации, которые опережают традиционные циклы защиты, одновременно значительно снижая порог входа для сложных атак», – заявила политик.

    Евросоюз разрабатывает новые меры защиты цифровой инфраструктуры. В рамках пакета по технологическому суверенитету, который планируется представить в мае, Европа хочет сосредоточиться на обеспечении безопасности инфраструктур. Вирккунен подчеркнула, что ЕС не должен зависеть от американских систем киберзащиты и обязан наращивать собственные возможности.

    Представитель Еврокомиссии признала отставание европейских разработчиков от американских конкурентов. Брюссель намерен расширить поддержку местных компаний. Однако глава Siemens AG Роланд Буш предупреждал, что стремление к созданию суверенного ИИ может привести к экономическим проблемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза потребовали от американской компании Anthropic доступ к обладающей хакерскими способностями нейросети Mythos.

    Эксперты Google остановили массовую кибератаку с использованием созданного искусственным интеллектом эксплойта.

    В прошлом году Брюссель запланировал ускоренное внедрение нейросетей в экономику из-за отставания от США.

    19 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Страны Евросоюза в марте вдвое увеличили закупки российского СПГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России – импорт превысил 900 млн долларов, следует из данных Евростата.

    В первом месяце весны европейские государства ввезли отечественное голубое топливо на сумму 933 млн долларов. Это в 1,8 раза больше показателей февраля, когда объем поставок составил 508,3 млн долларов, передают РИА «Новости».

    Главными импортерами российского сжиженного газа стали три страны. Испания закупила топливо на 358,9 млн долларов, Франция – на 320,4 млн долларов, а Бельгия – на 253,8 млн долларов. Общая стоимость мартовских поставок СПГ стала рекордной для европейского рынка. Подобных высоких значений не наблюдалось с января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мартовские поставки российского сжиженного природного газа в Европу достигли исторического максимума.

    Испания в первый месяц весны закупила рекордный объем этого вида топлива.

    В конце апреля в Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам.

