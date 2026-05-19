Скрывавшегося пять лет экс-полицейского задержали в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержан фигурант «янтарного дела», который с 2021 года находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Машину преступника остановили на выезде из садового товарищества Горки-15. Осужденный Павел Ш. заблокировал двери и попытался уехать, однако слаженные действия силовиков не позволили ему скрыться.

Мужчине удавалось избегать правосудия на протяжении пяти лет благодаря прошлому опыту работы в правоохранительных органах.

В июне 2021 года суд назначил 11 бывшим московским полицейским и двум сообщникам от девяти до 13 лет колонии за вымогательство взяток янтарем и наличными.

