При обрушении дома в немецком Герлице пострадали более 50 человек

Tекст: Денис Тельманов

В результате обрушения многоквартирного жилого дома в Германии пострадали более 50 человек, передает РИА «Новости».

рагедия произошла в саксонском городе Герлиц. Местная полиция предполагает, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа.

«Спасатели используют служебных собак и тепловизионные камеры для поиска под завалами... В общей сложности пострадали 54 человека», – сообщил представитель правоохранительных органов. Изначально без вести пропавшими числились пять человек.

Позднее выяснилось, что двое из разыскиваемых не находились в здании в момент катастрофы. Судьба еще троих человек остается неизвестной, их продолжают искать под обломками. Спасатели пока не могут подтвердить, находились ли они в квартирах во время предполагаемого взрыва.

Месяцем ранее в немецком городе Фёльклинген в результате взрыва в подземном переходе погиб один человек.

В январе текущего года в городе Альбштадт-Тайльфинген по причине утечки бытового газа разрушилось еще одно жилое здание.