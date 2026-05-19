Глава «Движения первых» Орлов заявил о глубоких исторических корнях организации

Tекст: Вера Басилая

В День детских общественных организаций председатель правления «Движения первых» Артур Орлов подчеркнул историческую связь организации с традициями скаутов и пионеров.

Орлов заявил, что перезапущенная в России система детских общественных организаций имеет глубокие исторические корни. Каждый из участников является наследником традиций предшественников, для которых принцип «Всегда готов!» был символом энергии и позитивных изменений,

«Движение первых – крупнейшая организация для детей и молодёжи в России, объединяющая 15 млн участников, 89 региональных отделений, 12 направлений деятельности, где каждый найдет себе дело по душе. Сегодня «Движение первых» – это еще и 45 коллективных участников-организаций, занимающихся воспитанием детей и молодёжи. Перезапущенная в России система детских общественных организаций имеет глубокие исторические корни: скауты в Российской Империи, октябрята и пионеры в СССР. Для многих поколений советских людей 19 мая живёт в памяти как День пионерии. Сегодня каждый из «Движения первых» – наследник традиций наших предшественников, для которых принцип «Всегда готов!» был символом энергии и позитивных изменений. Поэтому уверен, что этот день является ярким напоминанием о важности сохранения исторической преемственности разных поколений, готовых вносить вклад в развитие и процветание страны», – заявил Артур Орлов.

Участники «Движения первых» отмечают широкие возможности для самореализации.

«Участие в «Движение первых» даёт мне главное – возможность самореализации. Я входил в региональный совет «Движения первых» Нижегородской области, участвовал в организации фестивалей и площадок в нашем регионе, а также на фестивале детства и юности в Москве. Это реальный опыт управления, ответственности и создания событий для других ребят. «Движение первых» дало мне инструменты, чтобы мои идеи не оставались в голове, а превращались в дела», – заявил Михаил Власов из Нижегородской области.

«Мне нравится, что мои интересы поддерживают, и в движении всегда есть варианты, как их реализовать. Но «Движение первых» – это в первую очередь люди. Здесь я нашел близких по духу ребят, единомышленников. Мы вместе организовывали мероприятия, преодолевали трудности и разделяли победы. Многие стали мне близкими и верными друзьями. Для меня самое главное, что в «Движении первых» я могу оставаться собой, а мои идеи принимаются и поддерживаются!» – считает Эмиль Валиуллин, студент Казанского национального исследовательского технологического университета.

«Моя жизнь стала намного ярче и насыщеннее! Раньше я просто сидела дома в свободное время, а теперь у нас постоянно проходят слеты, форумы, волонтерские акции и творческие вечера. Появилась четкая цель и желание постоянно двигаться вперед.

В такие моменты понимаешь, что ты – часть огромной и важной команды. Осознание того, что твои маленькие дела вносят вклад в развитие и будущее нашей страны, очень вдохновляет и мотивирует делать еще больше», – рассказала Ровена Мулюкова из Уфы.

«У меня в жизни стало больше «движа», я научился не бояться выдвигать свою точку зрения на большую аудиторию, также открылись новые перспективы, появилась возможность помогать другим. Когда ты видишь, что твои идеи, волонтерская помощь находят отклик у других людей, приносят пользу колледжу, городу или конкретным людям – это естественным образом рождает чувство собственной значимости и нужности», – подчеркнул Данил Шаяхметов из Башкирии.

«Я понял, что могу быть полезным, что мои идеи и инициативы действительно нужны, а мои усилия помогают делать мир чуточку лучше. Здесь я чувствую себя частью большой и дружной команды, где каждый важен. Благодаря «Движению первых» я открыл для себя много возможностей – и вот лишь несколько примеров того, в чём я уже успел поучаствовать», – поделился Егор Чулунов из Чукотского автономного округа.

По словам Егора Чулунова, он участвовал в проекте «Первый студенческий», вожатских командах Первых, организовывал фестиваль детства и юности на Чукотке, и множестве других мероприятий «Движения первых».

«Важно, что участие в «Движении первых» не ограничивается разовыми акциями. Это целый индивидуальный маршрут из программ, конкурсов, онлайн-марафонов, смен в детских центрах и очных событий, который помогает комфортно реализовывать себя в выбранной сфере – будь то экология, история, журналистика, дипломатия или военно-патриотическая деятельность», – рассказала Виктория Федореева из Забайкальского края.

Она отметила, что такие мероприятия объединяют подростков: они находят единомышленников и друзей, с которыми продолжают общаться и на других событиях.

«Для меня акции, мероприятия и активности «Движения первых» сложились в полноценный пазл, который помог понять, в каком направлении я хочу развиваться. Я начинала с онлайн-марафонов и конкурсов, позже участвовала в профильных мероприятиях – региональных медиамастерских, работе краевой детской медиаредакции Первых, масштабных конкурсах вроде «МедиаПритяжения», «МедиаЗачёта», «Российской школьной весны», «Школа ведущих», грантового конкурса «Идеи Первых» по моему направлению. Всё это привело меня к участию в слете Всемирного фестиваля молодёжи в 2025 году в Нижнем Новгороде по направлению медиа и журналистика по линии «Движения Первых». «Движение первых» стало для меня не просто набором активностей, а средой, которая помогла раскрыть мои интересы и таланты. Именно здесь я нашла единомышленников и определилась с будущей профессией», – заявила Виктория Федореева.

«Движение первых» – это крупнейшее всероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, созданное в 2022 году по инициативе руководства страны для воспитания, организации досуга и всестороннего развития подрастающего поколения. Наблюдательный совет «Движения первых» возглавил лично президент Владимир Путин.