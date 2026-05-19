Путин заявил о необходимости создания спортклубов во всех школах страны

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Всероссийского съезда учителей физической культуры отметил важность создания спортивных клубов и секций в каждой школе страны. Об этом передает РИА «Новости». Приветствие главы государства зачитал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Подчеркну: для того, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом на системной основе, могли в полной мере реализовывать свои таланты и способности, важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции, совершенствовать спортивную инфраструктуру, уделять неустанное внимание поддержке детей из многодетных семей и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», – указал Путин. Он также обратил внимание на необходимость объединения усилий образовательных, спортивных и медицинских учреждений.

Ключевыми приоритетами президент назвал подготовку квалифицированных преподавателей физкультуры, а также обновление методик и образовательных программ. Торжественное открытие первого съезда прошло во вторник в Алексинском районе Тульской области. В форуме, который проводится в рамках поручений главы государства от 23 декабря 2025 года, принимают участие около 600 человек из 86 регионов.

