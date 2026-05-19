Чубайс обжаловал взыскание миллиардов рублей по иску Роснано

Tекст: Алексей Дегтярёв

Чубайс намерен оспорить апрельское постановление арбитража о выплате около 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов, указали в инстанции, передает РИА «Новости».

Ранее аналогичные заявления подали шесть бывших топ-менеджеров компании. Речь идет о Юрии Удальцове, Борисе Подольском, Дмитрии Пимкине, Германе Пихое, Олеге Киселеве и Владимире Аветисяне. Материалы дела в ближайшее время передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Изначальный иск был связан с колоссальными убытками от реализации проекта Plastic Logic.

Госкомпания много лет финансировала создание производства гибких электронных устройств для российских образовательных учреждений. Однако первоначально заявленные результаты так и не были достигнуты.

В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роснано к Анатолию Чубайсу на сумму более 5,5 млрд рублей. Судебные приставы завели исполнительное производство об аресте его имущества. Сам экс-глава компании публично раскритиковал судебное преследование бывших топ-менеджеров Роснано.