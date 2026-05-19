Украинский боевик получил длительный срок за преступления в Донбассе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Южный окружной военный суд вынес признал Тихонова виновным в прохождении обучения для террористической деятельности и участии в запрещенном сообществе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В 2023 году он поступил на службу в вооруженное националистическое формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса, прошел обучение на территории военного полигона и участвовал в боевых действиях против ВС России.

Он приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Осужденный проведет первые три года в тюрьме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в ДНР назначил 20 лет лишения свободы разведчику полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).

В ноябре прошлого года Южный окружной военный суд вынес приговор на 19 лет колонии другому боевику украинского националистического батальона.