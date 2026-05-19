Прокуроры Миннесоты обвинили второго агента ICE в стрельбе

Tекст: Ольга Иванова

Окружная прокуратура штата Миннесота выдвинула обвинения в отношении второго сотрудника Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) за стрельбу по мигранту в Миннеаполисе, передают РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

«Прокуроры штата в понедельник выдвинули обвинения в адрес сотрудника Службы иммиграционного и таможенного контроля США в нападении во время стрельбы в январе в венесуэльского мигранта в Миннеаполисе», – говорится в материале.

По данным издания, пострадавшим оказался выходец из Венесуэлы Хулио Соас-Селис, которого ранили выстрелом в ногу 14 января. Тогда от пуль правоохранителей погибли активистка Рене Гуд и медбрат Алекса Претти, а окружной прокурор Мэри Мориарти начала расследование по 17 эпизодам предполагаемых нарушений закона силовиками.

Следствие предъявило 52-летнему Кристиану Кастро обвинения в нападении, фальсификации донесения о преступлении и неповиновении. Суд выдал ордер на его арест, залог установлен в размере 200 тыс. долларов. Отмечается, что расследование осложнено тем, что Кастро является сотрудником федеральной службы.

Расследование на уровне штата выстрела по Соас-Селису, как напоминает газета, оказалось в тупике после отказа федеральных ведомств предоставить информацию, включая имена двух агентов, участвовавших в преследовании перед стрельбой. Авторы материала подчеркивают, что в США правоохранителям разрешено применять оружие только при непосредственной угрозе жизни или здоровью.

Мориарти еще в начале марта объявила о проверке 17 эпизодов возможных злоупотреблений и запустила специальный сайт для приема свидетельств очевидцев. В апреле она впервые предъявила обвинения сотруднику, который, по версии следствия, навел оружие на невооруженных людей при проезде мимо.

Параллельно прокурор расследует убийства Гуд и Претти и подала вместе с коллегами из Миннесоты беспрецедентный иск против администрации США с требованием доступа к доказательствам. Рейды ICE в Миннеаполисе в начале января сопровождались протестами, демократы заявляют о неправомерности действий федеральных агентов и добились блокировки федерального финансирования этих служб.

Республиканцы в ответ обвиняют местные власти и правоохранителей в сознательном саботаже антимигрантских рейдов и подталкивании жителей к эскалации. На фоне скандала уже ушли в отставку или сообщили о планах уйти руководители ICE и пограничной службы, участвовавшей в операциях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Миннесоты подали иск к федеральному правительству США с требованием прекратить развертывание сотрудников ICE в штате после убийства местной жительницы.

Во время январской операции в Миннеаполисе агенты иммиграционной таможенной службы застрелили 37-летнего медбрата Алекса Джеффри Претти, вызвав новый всплеск протестов.

На фоне скандалов вокруг массовых депортаций временный руководитель ICE Тодд Лайонс подал в отставку и намерен уйти работать в частный сектор.