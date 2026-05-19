  • Новость часаЭстония впервые сбила украинский беспилотник
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
    Греция потребовала от Украины убрать катера из Средиземного моря
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    19 мая 2026, 13:39 • Новости дня

    Кравцов сообщил об утверждении единой школьной программы по физкультуре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минпросвещения утвердило единую программу обучения физкультуре в школах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

    О разработке новых образовательных стандартов для российских школ рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».

    Глава ведомства сделал соответствующее заявление во время общения с прессой на полях Всероссийского съезда учителей физической культуры. В эти дни профильное мероприятие проходит в Тульской области.

    «У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», – сообщил руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Минпросвещения поддержало включение фиджитал-спорта в школьную программу по физической культуре.

    Ранее ведомство анонсировало создание единых государственных учебников по всем предметам.

    При этом глава министерства Сергей Кравцов отказался расширять перечень обязательных школьных дисциплин.

    18 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    @ IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о возможности применения сил НАТО против российских объектов в Калининградской области. По его словам, альянс располагает средствами для поражения российских баз в эксклаве.

    Глава литовской дипломатии Кестутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung озвучил агрессивные планы в отношении российского региона, передает РИА «Новости». «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», – заявил министр.

    Будрис заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность военного конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается «сила нашей страны».

    Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что гипотетическая блокада Калининградской области спровоцирует масштабную эскалацию. Глава государства подчеркивал готовность ликвидировать любые угрозы безопасности территории.

    В Совете Федерации также указывали на недопустимость посягательств на эксклав или акваторию Балтийского моря. Парламентарии отмечали неизбежность незамедлительного ответа на любые военные провокации западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.

    Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать российский регион в случае конфликта с альянсом. Министерство иностранных дел России предупредило о решительном ответе на любые попытки блокады эксклава.

    Комментарии (50)
    18 мая 2026, 18:23 • Новости дня
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    @ IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина. В интервью телеканалу WDR 18 мая она заявила, что подобный просчет допускали как прежние, так и нынешние лидеры Европы.

    По словам Меркель, ошибкой является не только неверная оценка российского лидера, но и неспособность европейской дипломатии поддерживать полноценный диалог, передает РИА «Новости». «Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой», – заявила экс-канцлер ФРГ.

    Политик уточнила, что ее позиция по этому вопросу осталась неизменной. Экс-канцлер подчеркнула, что даже в условиях серьезных кризисов дипломатические контакты необходимо сохранять и продолжать работу по поиску решений.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что идеальным переговорщиком между Россией и Европой мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом российский лидер добавил, что европейцы должны сами выбрать политика, которому они доверяют. Он также напомнил, что именно Европа отказалась от диалога.

    В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался оценивать кандидатуру Шредера или предлагать альтернативных посредников. Однако он подтвердил готовность Франции, Британии и Германии вместе с США начать переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    Комментарии (13)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ

    Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей»

    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ
    @ president.gov.by/ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел потенциал двусторонней торговли и назвал регион «россиеобразующим».

    Во время переговоров в Минске 18 мая Александр Лукашенко заявил о возможности удвоить товарооборот Белоруссии со Свердловской областью, который сейчас составляет около 1 млрд долларов, передает БЕЛТА.

    Приветствуя Дениса Паслера, он напомнил о своих поездках в регион и подчеркнул: «Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью».

    Лукашенко отметил, что в советские годы производственная база Свердловской области и ее продукция были предметом особой гордости, а самые передовые технологии создавались именно там. Он назвал нынешнее сотрудничество с регионом успешным и подчеркнул, что миллиард долларов товарооборота для сторон является «проходной цифрой», а удвоение объемов вопрос лишь времени.

    В числе ключевых направлений для дальнейшего роста он выделил машиностроение и сельское хозяйство, в том числе расширение поставок техники, продукции и при необходимости минеральных удобрений. По словам белорусского лидера, республика адаптировалась к санкциям против удобрений, не испытывает проблем с их реализацией и продает на международных рынках даже больше прежнего, однако в случае нужды готова поддержать Свердловскую область поставками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой чиновникам за плохое хранение минеральных удобрений на фоне роста мировых цен.

    Комментарии (2)
    18 мая 2026, 15:04 • Новости дня
    Выступление студентов ГИТИСа в Тбилиси вызвало политический скандал

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии и одна из лидеров радикальной оппозиции Саломе Зурабишвили назвала «продажным» выступление студентов ГИТИСа на сцене Государственного грузинского театра имени Шота Руставели в Тбилиси, которое было посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Продажное выступление, – заявила Зурабишвили. – У грузинских актеров нет возможности выступать в Театре Руставели, а тут его продали (российским актерам)».

    Грузинская правозащитница и критик властей Тамта Микеладзе назвала выступление «инструментом российской власти» против Грузии и «продвижением Русского мира».

    Организаторами мероприятия, во время которого звучали песни военных лет и стихи, посвященные ВОВ, в том числе была секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии – после войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

    Студенты также показали в Тбилиси «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова.

    Театр пока не комментировал обвинения.

    Грузия торжественно отметила 9 Мая.

    Комментарии (7)
    18 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    @ Peter Zsolnai/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт назвал обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.

    «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.

    В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.

    Комментарии (7)
    19 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая

    Путин: Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания

    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии визита в Китай президент России Владимир Путин обратился к «дорогим китайским друзьям», заявив, что Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания.

    «Дорогие китайские друзья, приветствую вас!» – обратился глава государства в преддверии визита в Пекин. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что рад вновь посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, регулярные переговоры на высшем уровне стали важной частью развития отношений двух стран и усилий по «раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала».

    Глава государства напомнил, что четверть века назад Москва и Пекин подписали Договор о добрососедстве. Этот документ заложил основу для стратегического партнерства. Сейчас сотрудничество стран достигло беспрецедентного уровня, характеризуясь взаимопониманием, равноправием и готовностью поддерживать друг друга в вопросах защиты суверенитета.

    «Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», – сказал Путин.

    Россия и Китай активно развивают контакты в политике, экономике и оборонной сфере. Товарооборот между государствами превысил 200 млрд долларов, а расчеты почти полностью переведены в национальные валюты. Кроме того, страны расширяют гуманитарные обмены, в том числе через введение безвизового режима, что способствует росту туризма и деловой активности, сказал Путин.

    Россия и Китай «сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств». «Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров», – сказал Путин.

    Тесная связка двух стран играет стабилизирующую роль на мировой арене. Москва и Пекин выступают за соблюдение международного права и Устава ООН, сказал Путин. Он выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества ради благополучия народов и глобальной безопасности.

    «При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – заявил он.

    Путин отметил, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке.

    «До скорой встречи в Пекине! Благодарю за внимание», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Путина в Китай 19–20 мая. Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва и Пекин развивают двусторонние отношения не для противостояния другим странам, а во имя глобального мира и развития.

    Комментарии (14)
    18 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    В Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский депозитарий Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России. В компании заявили, что активы российского Центробанка продолжат оставаться замороженными в соответствии с санкциями ЕС, а юрисдикцию российского суда в Брюсселе не признают. В Euroclear также сообщили о намерении обжаловать вынесенное решение.

    Депозитарий Euroclear заявил, что активы Банка России останутся замороженными на его счетах, несмотря на постановление арбитражного суда Москвы, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что иск российского регулятора не признается законодательством Евросоюза.

    «Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», – говорится в официальном заявлении депозитария. Там также пояснили, что не признают юрисдикцию российского суда и намерены обжаловать вынесенное решение.

    Ранее, 15 мая, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка о взыскании с Euroclear Bank 18,2 трлн рублей. Это произошло на фоне планов ЕС направить заблокированные российские средства на поддержку Украины. В указанную сумму вошли замороженные активы, стоимость заблокированных ценных бумаг и упущенная выгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма претензий к бельгийской финансовой структуре составила более 18 триллионов рублей.

    В марте текущего года Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу ответчика на закрытый режим рассмотрения дела.

    Комментарии (27)
    18 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Индия заявила о планах купить российскую шахту
    Индия заявила о планах купить российскую шахту
    @ Денис Кожевников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нью-Дели проявляет интерес к инвестициям в российские горнодобывающие проекты и рассматривает возможность приобретения угольной шахты, сообщил заместитель главы индийского министерства тяжелой промышленности, стали Сандип Паундрик.

    Индия хочет инвестировать в горнодобывающие проекты в России и рассматривает покупку шахты полностью или частично, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель главы индийского министерства тяжелой промышленности и стали Сандип Паундрик.

    «Мы хотим сотрудничать как в сфере закупок и импорта, так и через участие и инвестиции индийских компаний в России. Мы хотим, чтобы индийские компании приходили в Россию и инвестировали в добычу угля и другие горнодобывающие проекты», – подчеркнул чиновник перед визитом в РФ.

    По его словам, индийская сторона изучает возможность приобретения доли в действующих месторождениях, а также полную или частичную покупку активов. Конкретные параметры сделок станут предметом коммерческих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров гарантировал бесперебойную отправку топлива индийским партнерам.

    Правительство Индии допустило возможность закупок российского сжиженного природного газа. Москва и Нью-Дели запланировали совместную добычу полезных ископаемых на арктическом шельфе.

    Комментарии (24)
    18 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В России необходимо постепенно уменьшать возраст создания семьи для решения демографических проблем, считают специалисты.

    Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак, передает НСН.

    Так он отреагировал на идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой считать молодежью граждан до 39 лет. «В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его – это государственная и общенациональная задача», – заявил специалист.

    По его словам, расширение границ молодости косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей. Демограф уверен, что бесконечное продление понятия молодости, например, до 70 лет, приведет лишь к потворству негативным физиологическим и демографическим тенденциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко выразил уверенность в будущем повышении верхней границы возраста молодежи.

    Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил сократить период обучения для более раннего вступления россиян в брак. За период с 2021 по 2025 год средний возраст молодоженов в стране увеличился на три года.

    Комментарии (21)
    18 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    В Ереване задержали переселенца из Карабаха после перепалки с Пашиняном
    В Ереване задержали переселенца из Карабаха после перепалки с Пашиняном
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Армении правоохранительные органы задержали Артура Осипяна, который ранее вступил в словесный конфликт с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

    Переселенец из Карабаха Артур Осипян задержан в Ереване после перепалки с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в понедельник во время встречи главы правительства с избирателями.

    Осипян раскритиковал Пашиняна за роспуск Минской группы ОБСЕ на фоне заявлений Баку о планах переселения азербайджанцев в Армению. Это вызвало резкую реакцию премьера, который начал оскорблять оппонента.

    «Со мной связались родственники Артура Осипяна и сообщили, что он задержан, а конкретнее – у них нет никаких данных о его местонахождении», – сообщил адвокат Роман Ерицян в социальных сетях. Юрист отметил, что телефон задержанного выключен, а информация о его процессуальном статусе отсутствует.

    По словам Ерицяна, после того как Осипяна силой оттащили, Пашинян публично заявил, что тот должен был погибнуть во время конфликта в Карабахе. Ранее армянский премьер также накричал на карабахскую армянку и пообещал уничтожить своих политических противников, включая экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха фатальной ошибкой.

    Неделей ранее полицейские задержали назвавшего политика предателем мужчину в ереванском районе Шенгавит.

    В понедельник глава правительства устроил скандал из-за критики со стороны сестры пропавшего армянского солдата.

    Комментарии (7)
    18 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов

    Экс-премьер Украины Пустовойтенко отдал мошенникам 158 тыс. долларов

    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов
    @ Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский премьер-министр Валерий Пустовойтенко, занимавший пост с 1997 по 1999 год, стал жертвой мошенников, сообщили украинские СМИ.

    Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко стал жертвой телефонных аферистов, передают «Вести». Преступники представились агентами Службы безопасности Украины и пригрозили 79-летнему политику уголовным преследованием.

    По данным киевской прокуратуры, злоумышленники убедили мужчину провести «обыск по видеосвязи» и показать все имеющиеся дома сбережения. После этого потерпевший выполнил указания звонивших, сложил наличность в пакет и передал курьерам возле своего дома якобы для проверки.

    Добычей мошенников стали 110 тыс. долларов, более 10 тыс. евро, а также средства в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах. Суммарный ущерб составил семь млн гривен. В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлены официальные обвинения.

    В конце апреля телефонный аферист под видом сотрудника СБУ выманил крупные сбережения у народной артистки Украины.

    Комментарии (4)
    19 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия обсуждает участие Китае в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан, Пакистан, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Правительство прорабатывает варианты финансирования масштабных инфраструктурных инициатив с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин на международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: КазаньФорум» подчеркнул важность привлечения внешних средств.

    «Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития», – заявил политик.

    По словам вице-премьера, сейчас крайне остро стоит вопрос создания трассы вдоль Каспийского моря. Новый маршрут должен обеспечить выход на Иран с последующим продолжением в Афганистан и Пакистан. В рамках мероприятия российская сторона обсудила с китайскими коллегами перспективы их участия в возведении дороги. Речь идет не только о непосредственном строительстве, но и о предоставлении необходимого финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего иранского банка на экономический форум в Казани.

    Президент России Владимир Путин объявил о намерении проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Китаем и Казахстаном.

    Власти Ирана подтвердили перспективность создания совместных с Москвой транспортных маршрутов.

    Комментарии (20)
    19 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют

    Bloomberg: Рубль укрепился на 12% и стал лучшей мировой валютой

    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Благодаря стремительному удорожанию энергоносителей российская валюта с начала апреля выросла к доллару почти на 12%, продемонстрировав рекордную динамику на глобальном рынке.

    Отечественная валюта за полтора месяца выросла примерно на 12% по отношению к доллару. Такие показатели сделали ее самой успешной среди всех валют мира, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    При этом отмечается падение американской валюты до минимальных значений с февраля 2023 года. Главной причиной подобной динамики эксперты называют высокие цены на энергоресурсы, вызванные конфликтом США и Израиля против Ирана.

    Аналитики предполагают возможное првышение текущего курса. Управляющий активами в компании Istar Capital Искандер Луцко заявил: «Текущие макроэкономические условия являются идеальными для дальнейшего укрепления рубля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость американской валюты на внебиржевых торгах опустилась ниже 72 рублей.

    В Госдуме оптимальным для российской экономики курсом назвали 80 рублей за доллар.

    Министерство финансов России в начале мая возобновило покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу.

    Комментарии (6)
    18 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    Захарова объяснила влиянием «европейских ценностей» накричавшего на женщину Пашиняна

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала скандальное видео, на котором армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями накричал на местную жительницу.

    Дипломат отреагировала на инцидент в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости». Поводом стала публикация кадров, запечатлевших эмоциональный спор главы правительства Армении с одной из участниц мероприятия.

    «Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался – «европейские ценности» налицо. Или на лице», – написала Захарова.

    Ранее Пашинян во время предвыборной акции накричал на сестру пропавшего солдата. В марте премьер-министр Армении извинился за крик на пассажирку ереванского метро. Позже Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха фатальной ошибкой.

    Комментарии (10)
    18 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    В Кремле анонсировали участие Путина в трех международных саммитах

    Стало известно о планах Путина посетить саммиты ШОС, БРИКС и АТЭС

    В Кремле анонсировали участие Путина в трех международных саммитах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский лидер осенью совершит несколько зарубежных поездок, в ходе которых проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    График главы государства на вторую половину года включает сразу три крупных международных мероприятия, передает ТАСС. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил скорое участие Владимира Путина во встречах на высшем уровне.

    «Предусматривается двусторонний контакт с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября», – анонсировал Ушаков.

    До этого президент посетит Бишкек, где с 31 августа по первое сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Представитель Кремля добавил, что на этих полях лидеры двух стран также проведут переговоры.

    Третьей важной поездкой станет визит в китайский Шэньчжэнь. Там 18–19 ноября состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, где российский лидер продолжит работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила об официальном визите президента России в Китайскую Народную Республику 19–20 мая.

    В позапрошлом году российский лидер запланировал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани. До этого глава государства прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    Комментарии (4)
    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Волоховку
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Ереван заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Премьер Гренландии отказался менять позицию за американские сладости
    Соцфонд: Накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%
    Раскрыта роль Киркорова в триумфе болгарской победительницы «Евровидения»