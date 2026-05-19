Глава Росавиации спрогнозировал рост рейсов в Саудовскую Аравию

Tекст: Елизавета Шишкова

Упрощение режима пересечения границы позитивно скажется на транспортном сообщении России и Саудовской Аравии, рассказал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Безвизовый режим между нашими странами будет способствовать росту авиаперевозок. О конкретной динамике говорить преждевременно – соглашение действует чуть больше недели», – сказал глава ведомства, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития спрогнозировало увеличение туристического потока между Россией и Саудовской Аравией максимум на 50% благодаря отмене виз.

МИД России сообщил о вступлении в силу соответствующего соглашения 1 мая 2026 года.

Ассоциация туроператоров России ожидает роста числа поездок между странами в два-три раза.