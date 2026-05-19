Умер заслуженный врач России Юрий Ревнивых

Tекст: Ольга Иванова

О кончине медика сообщили в региональном департаменте здравоохранения в Telegram-канале.

В официальном сообщении сказано: «19 мая, после продолжительной болезни, ушел из жизни Юрий Алексеевич Ревнивых. <…> За многолетний добросовестный труд и выдающийся вклад в развитие медицины Юрий Алексеевич был удостоен высоких наград: почетного знака «Отличник здравоохранения», званий «Ветеран труда» и «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2005 году указом президента Российской Федерации был награжден орденом Дружбы».

Юрий Ревнивых в 1960 году окончил Тобольское медицинское училище, а в 1969 году с отличием завершил обучение в Тюменском медицинском институте, войдя в первый выпуск этого вуза. С 1980 по 2007 год он возглавлял Тюменский госпиталь для ветеранов войн.

Коллеги и пациенты отмечали его высокий профессионализм, внимательное отношение к людям и неизменную преданность врачебному долгу. Прощание с Юрием Ревнивых состоится 20 мая.

