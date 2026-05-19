Подростка задержали за поджог подстанции в Петербурге

Подросток подозревается в совершении теракта на железнодорожной станции Ручьи, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По данным следствия, юноша действовал по указанию неизвестного лица, с которым общался через мессенджер.
Для исполнения теракта он использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.
В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее силовики задержали 16-летнего юношу за серию поджогов на железной дороге в Ленобласти. В конце прошлого года следователи предъявили обвинение в теракте 17-летнему жителю Подмосковья.