В Подмосковье выявили десятки нарушителей миграционного законодательства

Полицейские выявили 70 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, пояснила Петрова, передает ТАСС.
Из них 28 человек будут выдворены за пределы страны.
«В отношении 49 мигрантов за нарушение сроков постановки на миграционный учет составлены административные протоколы», – сказала она.
Петрова уточнила, что каждому задержанному выписан штраф в размере 5 тыс. рублей. В настоящее время полицейские продолжают проверки для выявления работодателей, которые незаконно нанимали этих иностранных граждан.
Осенью 2025 года подмосковные суды вынесли более 4 тыс. решений о выдворении иностранцев по итогам операции «Нелегал-2025». Незадолго до этого полиция задержала почти 100 нарушителей миграционного режима на складе в Подольске.