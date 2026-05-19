Раскрыта роль Киркорова в триумфе болгарской победительницы «Евровидения»

Tекст: Ольга Иванова

О сотрудничестве певицы с Филиппом Киркоровым рассказал продюсер Сергей Дворцов, передает РИА «Новости». По его словам, победительница музыкального конкурса «Евровидение-2026» Дара из Болгарии работала с народным артистом России на системной основе при подготовке к соревнованию.

Дворцов подчеркнул, что Киркоров занимался не разовыми советами, а полным продюсированием. «Киркоров вел болгарскую девочку от и до. Она ему заплатила за это. Он был каждый день с ней на видеосвязи», – сообщил продюсер.

Он добавил, что певица регулярно работала на студиях звукозаписи, а Киркоров контролировал весь процесс и, по его оценке, проявил себя как огромный профессионал.

«Евровидение» является международным музыкальным конкурсом под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в нем с 2022 года. За время участия страна не раз входила в число фаворитов, а в 2008 году одержала победу с песней Believe в исполнении Димы Билана.

