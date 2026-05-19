Страны Евросоюза в марте вдвое увеличили закупки российского СПГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В первом месяце весны европейские государства ввезли отечественное голубое топливо на сумму 933 млн долларов. Это в 1,8 раза больше показателей февраля, когда объем поставок составил 508,3 млн долларов, передают РИА «Новости».

Главными импортерами российского сжиженного газа стали три страны. Испания закупила топливо на 358,9 млн долларов, Франция – на 320,4 млн долларов, а Бельгия – на 253,8 млн долларов. Общая стоимость мартовских поставок СПГ стала рекордной для европейского рынка. Подобных высоких значений не наблюдалось с января 2025 года.

В конце апреля в Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам.