Врач оценила риск распространения вируса Эбола в России

Кардиолог назвал состав дачной аптечки для сердечников

Кардиолог Кокин назвал состав дачной аптечки для сердечников

Tекст: Ольга Иванова

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на даче важно иметь под рукой продуманную аптечку, передает «Газета.Ru».

«В аптечке для дачи при сердечно-сосудистых заболеваниях должно быть несколько предметов. Во-первых, личные препараты, которые вы принимаете постоянно (от давления, диабета и т.д.). Они должны быть в достаточном количестве, чтобы хватило надолго, но важно следить за сроком годности препаратов. Во-вторых, нужны экстренные средства: аспирин кардио или обычный (150–300 мг) для разжевывания при подозрении на инфаркт. Также можно запастись нитроглицерином в таблетках или спрее (только если он вам назначен врачом!)», – рассказал врач-кардиолог Евгений Кокин.

Он подчеркнул, что в дачной аптечке должен быть электронный тонометр с проверенной точностью. Кроме того, важно хранить внутри список диагнозов, принимаемых лекарств и контактов лечащего врача или родственников, чтобы сотрудники скорой помощи быстро получили необходимые сведения.

Кардиолог добавил, что рядом с аптечкой должен лежать заряженный мобильный телефон с сохраненными номерами экстренных служб, при этом можно использовать простой кнопочный аппарат, но нужно следить за уровнем заряда. Врач напомнил, что такая памятка не заменяет личную консультацию специалиста, и перед началом дачного сезона людям с хроническими болезнями следует обсудить с кардиологом допустимую физическую нагрузку и индивидуальный план профилактики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия призвал брать на дачу и в поездки на природу антисептики, жаропонижающие средства и препараты от аллергии.

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в регионах без стационарных аптек.

Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания главной угрозой для жизни в ближайшие годы.