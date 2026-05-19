Рябков заявил о риске «лобовой сшибки» России и НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обратил внимание на нагнетание европейскими государствами риторики о надвигающейся угрозе конфликта высокой интенсивности, передает ТАСС.
«В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями», – подчеркнул дипломат.
Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил о фактической подготовке Североатлантического альянса к конфликту с Москвой.
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung заявил о необходимости нанести удары НАТО по российскому Калининграду.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот призыв к атаке на Калининград «суицидальной паранойей».