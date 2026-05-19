    19 мая 2026, 12:46 • Новости дня

    Немецкий Саарбрюккен разорвал братские отношения с Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Власти Саарбрюккена решили разорвать установленные в 1975 году братские отношения с Тбилиси в знак протеста против «отступления Грузии от демократии», сообщили грузинские СМИ со ссылкой на мэрию немецкого города, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Мэр Тбилиси, Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе назвал решение Саарбрюккена «их правом».

    «Как хотят, пусть так и делают», – сказал он.

    Каха Каладзе отметил, что является мэром Тбилиси с 2017 года и лишь однажды за этот период делегация города-побратима из Германии посетила столицу Грузии.

    Саарбрюккен был первым из 19 городов – побратимов Тбилиси. В их числе также Стамбул, Любляна, Бильбао, Палермо, Атланта, Киев, Минск, Стамбул, Тегеран и другие.

    Власти Грузии обвиняют посла Германии Петера Фишера в том, что в том числе по его вине отношения двух стран находятся на беспрецедентно низком уровне.

    18 мая 2026, 15:04 • Новости дня
    Выступление студентов ГИТИСа в Тбилиси вызвало политический скандал

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии и одна из лидеров радикальной оппозиции Саломе Зурабишвили назвала «продажным» выступление студентов ГИТИСа на сцене Государственного грузинского театра имени Шота Руставели в Тбилиси, которое было посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Продажное выступление, – заявила Зурабишвили. – У грузинских актеров нет возможности выступать в Театре Руставели, а тут его продали (российским актерам)».

    Грузинская правозащитница и критик властей Тамта Микеладзе назвала выступление «инструментом российской власти» против Грузии и «продвижением Русского мира».

    Организаторами мероприятия, во время которого звучали песни военных лет и стихи, посвященные ВОВ, в том числе была секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии – после войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

    Студенты также показали в Тбилиси «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова.

    Театр пока не комментировал обвинения.

    Грузия торжественно отметила 9 Мая.

    17 мая 2026, 16:01 • Новости дня
    Партия АдГ потребовала проведения досрочных выборов в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Правая оппозиция выступила за немедленное голосование в Германии после резкой критики со стороны премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

    Политики из «Альтернативы для Германии» отреагировали на резкие высказывания лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера, передает РИА «Новости». Накануне премьер-министр Баварии охарактеризовал объединение как главную угрозу демократии.

    В ответ представители оппозиции опубликовали официальное обращение. «Зедер называет АдГ «худшей правой организацией Европы» и имеет в виду 29% избирателей. Тот, кто так отзывается о собственном народе, не имеет права оставаться в демократическом обществе. Досрочные выборы – сейчас», – говорится в публикации.

    Согласно свежим результатам опроса института INSA, уровень поддержки оппозиционеров достиг рекордных 29%. Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель указала на неизбежность грядущих перемен в стране.

    При этом 23 февраля в государстве уже состоялось досрочное голосование, на котором победил блок ХДС/ХСС. Тогда правые заняли второе место с результатом 20,8%, а в апреле была сформирована новая правящая коалиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила о неизбежности смены политического курса ФРГ.

    Уровень поддержки правящей коалиции за год снизился почти на семь процентных пунктов.

    В конце апреля рейтинг ведущей оппозиционной силы взлетел до беспрецедентных 28 процентов.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за брутальный разгон митинга в Копенгагене
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился с открытым письмом к лидерам Евросоюза с призывом ответить на вопросы об «отступлении от европейских ценностей», которые выразились в брутальном разгоне недавнего митинга в Копенгагене у штаб-квартиры компании Maersk, которую обвиняют в транспортировке военных грузов для снабжении израильской армии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он назвал это явление «крайне тревожным» и заявил, что «Европа становится эталоном грубого нарушения прав человека, свободы слова и самовыражения, демократических ценностей».

    В письме премьер-министр задает вопросы о том, «куда Европу ведет этот путь» и как «оказалась Европа перед лицом такого кризиса ценностей».

    «Европа отдаляется от стандартов демократии и защиты прав человека», – заявил Ираклий Кобахидзе, напомнивший, что Грузия как страна – кандидат в члены Евросоюза является «частью европейского пространства – исторически, культурно и ценностно».

    В связи с противостоянием властей Грузии и радикальной оппозиции в ноябре-декабре 2024 года в Тбилиси ЕС и Дания в частности жестко критиковала Грузию.

    Письмо премьер-министра адресована руководителям Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсуле фон дер Ляйен, Антониу Коште и  Роберте Метсоле.

    Против митингующих в столице Дании применили дубинки и служебных собак.

    18 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    Bild: Германия готовит систему гражданской обороны к военному сценарию
    @ Karl-Heinz Spremberg//imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    До 2029 года немецкие власти намерены масштабно профинансировать систему защиты населения, закупив более 100 тыс. полевых коек и специальный транспорт, сообщает газета Bild.

    Немецкое правительство намерено выделить около 10 млрд евро на нужды гражданской обороны, передает РИА «Новости». Средства будут освоены к 2029 году в рамках подготовки к вероятному вооруженному конфликту.

    «Стране не хватает практически всего, что могло бы защитить граждан… бункеров, коек, передвижных лазаретов, планов гражданской обороны и резервных запасов», – констатирует издание Bild. Пакет мер включает приобретение 110 тыс. полевых коек и свыше тысячи единиц спецтранспорта.

    Дополнительные три млрд евро направят на техническое оснащение экстренных служб. Планируется создать интерактивную карту укрытий, а также развернуть медицинские группы федерального уровня в 50 точках по всей территории государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Германии выделили 10 млрд евро на масштабную модернизацию гражданской обороны.

    Для обеспечения безопасности населения правительство запланировало расширение сети бомбоубежищ за счет переоборудования общественных зданий.

    В начале мая зампред Совбеза Дмитрий Медведев указал на масштабную пропагандистскую обработку немецкого общества для подготовки к военному столкновению с Россией.

    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    18 мая 2026, 10:31 • Новости дня
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    Грузия занялась борьбой с публичными оскорблениями
    @ Давид Урбани/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    МВД Грузии приняло решение создать специальное управление против оскорблений в публичной сфере, заявил вице-премьер, госминистр по вопросам координации правоохранительных органов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Принято решение о создании в самое ближайшее время специального управления по системному мониторингу и правовому реагированию на язык ненависти в публичной сфере, оскорблениям и агрессивной коммуникации», – сказал он на пресс-конференции.

    По его словам, «государство обязано обеспечить такую обстановку, когда защищено инакомыслие и в то же время неприемлемы язык ненависти, поощрение вражды и оскорбления».

    Мамука Мдинарадзе сообщил, что управление МВД будет бороться с «поощрением противостояния, раскола и поляризации».

    «Принципиально важно, что управление будет работать проактивно, осуществлять мониторинг, а в случае необходимости передавать материалы в судебные инстанции», – заявил вице-премьер.

    Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что «в государстве необходимы противоположные мнения и критические дискуссии, но необходимы и минимальные стандарты уважения».

    Он отметил, что аналогичная практика реагирования существует в разных странах, например, в Великобритании, Франции, Германии и так далее.

    «Данная инициатива не ущемит в какой-либо форме свободу выражения», – подчеркнул Мамука Мдинарадзе.

    19 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    Handelsblatt сообщила об ударе антироссийских санкций по автопрому Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Автомобильные концерны Германии испытывают трудности с комплектующими после попадания китайской компании Yangjie в санкционный список Евросоюза, направленный против России, пишет Handelsblatt.

    В апреле европейские власти утвердили 20-й пакет ограничений против России, куда вошли шесть предприятий из КНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Для автоиндустрии Германии поставка чипов снова становится более сложной задачей. ЕС принимает меры против китайского производителя микросхем Yangzhou Yangjie Electronic Technology», – отмечает издание.

    Глава компании Components at Service Доминик Цилльнер назвал потерю поставщика серьезным ударом. По его словам, азиатский партнер компенсировал дефицит, возникший осенью 2025 года из-за проблем у нидерландского производителя Nexperia.

    Руководитель Sand & Silicon Нуреддин Седдики подчеркнул, что клиенты нервно реагируют на ситуацию и ищут альтернативы. Однако найти замену крайне сложно, поскольку конкуренты работают на пределе своих возможностей. Предприниматель добавил, что запасов деталей у многих заказчиков хватит лишь до середины осени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне обрушения рейтингов до 15% глава немецкого правительства Фридрих Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами американской политики и излишней европейской бюрократией.

    Немецкие консерваторы ранее подготовили ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием сократить бюрократию. Глава немецкого правительства отметил тревожную экономическую ситуацию в стране.

    16 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В случае успеха на региональных выборах в Мекленбурге-Передней Померании партия «Альтернатива для Германии» намерена отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток», пишет Spiegel.

    Проект правительственной программы немецкой оппозиции предполагает реанимацию балтийского энергетического маршрута, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    «Северный поток» должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию», – говорится в документе.

    Журналисты отмечают, что это не просто предвыборный лозунг, а конкретный план действий. Земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании пройдут 20 сентября 2026 года. Сейчас рейтинг партии достигает 35%, поэтому ее вхождение в местный кабмин считается практически неизбежным.

    Взрывы на двух российских экспортных магистралях произошли 26 сентября 2022 года. В компании Nord Stream AG тогда назвали масштаб разрушений беспрецедентным и затруднились оценить сроки ремонта. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва запрашивала информацию о ходе расследования диверсии. Однако российская сторона так и не получила официальных данных от европейских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла потребовал возобновления поставок российского газа.К

    В прошлом году к кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель пообещала перезапустить этот газопровод в случае победы на выборах.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о планах немецких властей окончательно закрыть данный энергетический проект.

    19 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Объемы передаваемого Берлином вооружения вышли на беспрецедентный уровень, при этом острая потребность украинских войск в дальнобойных ракетах TAURUS заметно снизилась, отмечают немецкие СМИ.

    Киев отмечает исторический максимум в поставках оружия со стороны немецкого правительства, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    «Украина получает от Германии больше военной помощи, чем когда-либо», – подчеркнул украинский посол в ФРГ, комментируя текущий уровень поддержки.

    При этом дипломат обратил внимание на изменение запросов украинской армии. По его утверждению, на сегодняшний день Киев больше не нуждается в поставках крылатых ракет TAURUS так остро, как это было прежде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство ФРГ в России опровергло информацию о поставках ракет Taurus на Украину.

    Канцлер Фридрих Мерц оценил общие затраты Берлина на военную поддержку Киева в 40 млрд евро.

    Немецкое правительство решило увеличить объем финансовой помощи украинской стороне на 3 млрд евро в 2026 году.

    18 мая 2026, 05:07 • Новости дня
    Welt: Киев ожидают последствия из-за налета на Москву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары украинских беспилотников по российской столице и Подмосковью неизбежно обернутся серьезными ответными мерами, пишут немецкие СМИ.

    «Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия», – указало издание Welt, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая украинские беспилотники массово провели массовую атаку на Московский регион, погибли три человека.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил увеличить количество мобильных огневых групп для защиты от дронов.

    17 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    Welt сообщила о срыве массовой депортации сирийцев из Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия не может возобновить депортацию сирийских беженцев, в первую очередь совершивших преступления, поскольку с конца января федеральные земли не получают необходимые для этого документы, сообщила газета Welt со ссылкой на сотрудников федеральных и земельных органов безопасности.

    Германия не может возобновить депортацию сирийских беженцев, в том числе совершивших преступления, из-за отсутствия необходимых документов, передает РИА «Новости». С конца января федеральные земли перестали получать бумаги, заменяющие паспорта, которые требуются для возвращения людей на родину.

    «С конца января ни одна немецкая земля не получила от федеральной полиции документы, заменяющие паспорт, для депортации тысяч сирийцев... Эти документы необходимы, когда ФРГ хочет вернуть человека на родину, но у него нет действительного удостоверения личности», – говорится в публикации газеты Welt.

    По информации федеральной полиции, на конец марта в стране находилось более 11 тысяч сирийцев, обязанных покинуть Германию. Министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек призвал правительство создать необходимые условия для депортации путем прямых переговоров с сирийскими властями.

    Кроме того, после восстановления авиасообщения с Сирией в 2025 году зафиксированы случаи незаконной переправки мигрантов воздушным путем. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности поддержать возвращение до 80% сирийцев на родину в ближайшие три года, что одобряют более 60% граждан Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о желании вернуть на родину 80% сирийских беженцев к 2029 году.

    Ранее он отметил отсутствие оснований для предоставления им убежища в Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил намерение инициировать репатриацию совершивших преступления сирийских граждан.

    16 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Лидер АдГ заявила о неизбежности политического поворота в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Рейтинг немецких правых достиг исторического максимума, позволив оппозиции уверенно обойти правящую коалицию и заявить о неизбежной смене политического курса ФРГ.

    Сопредседатель партии Алиса Вайдель прокомментировала данные свежего социологического опроса института INSA, передает РИА «Новости».

    «Политический поворот неизбежен – мы вновь поставим интересы нашей страны и наших граждан на первое место», – подчеркнула политик.

    Согласно результатам исследования, уровень одобрения «Альтернативы для Германии» поднялся до 29%. При этом позиции правящего блока ХДС/ХСС ослабли до 22%, а Социал-демократической партии – до 12%. Рейтинг партии «Зеленые» вырос до 14%, тогда как поддержка «Левых» упала до 10%.

    Руководитель INSA Герман Бинкерт спрогнозировал, что политический ландшафт страны кардинально меняется. По его оценке, в будущем основная предвыборная борьба развернется исключительно между правым флангом в лице АдГ и левоцентристами из партии «Зеленые».

    На досрочных парламентских выборах в феврале 2025 года победил блок ХДС/ХСС. АдГ тогда заняла второе место с результатом 20,8%, а СДПГ показала худший итог в своей истории, набрав 16,4% голосов избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с резким падением рейтингов.

    В конце апреля уровень поддержки оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» достиг рекордных 28%. После прошлых парламентских выборов Алиса Вайдель заявила о готовности войти в правительство.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Мерц назвал прекращение боев условием для начала мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису, передает ТАСС. В ходе совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Руменом Радевым в Берлине глава немецкого правительства отметил интенсивные дискуссии внутри ЕС по этому вопросу.

    «Европа готова сесть за стол переговоров - с Украиной, Россией, США», - подчеркнул Мерц. Отвечая на вопрос о возможном посреднике от Евросоюза, он указал на давний и глубокий диалог с европейскими партнерами о путях мирного решения. При этом канцлер отказался называть конкретные имена, чтобы не провоцировать публичные спекуляции.

    Главным требованием для старта диалога политик назвал прекращение огня. В настоящий момент конкретные переговоры с Москвой не планируются, а обсуждения идут на уровне ЕС и в формате E3 с участием Британии, Германии и Франции.

    Ранее экс-канцлер Ангела Меркель отмечала, что еще в 2021 году предлагала найти форматы диалога с российским лидером, но инициатива провалилась из-за отсутствия единой позиции в Евросоюзе.

    Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    16 мая 2026, 20:41 • Новости дня
    Прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый перевод срочных грузов на авиацию из-за блокады Ормузского пролива позволил немецкому перевозчику Lufthansa Cargo увеличить квартальную прибыль на треть, несмотря на двукратное удорожание керосина.

    Операционная прибыль немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo по итогам первых трех месяцев 2026 года увеличилась примерно на 33%, несмотря на двукратное удорожание авиатоплива. Об этом сообщил операционный директор компании Франк Бауэр, передает РИА «Новости».

    «С марта цены на керосин выросли вдвое», – отметил топ-менеджер в интервью газете Welt.

    По его словам, одной из главных причин взрывного роста заказов стала блокировка Ормузского пролива, из-за которой бизнес начал массово перенаправлять срочные грузы по воздуху. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке временно снизил мощности авиаперевозчиков из стран Персидского залива, что также сыграло на руку немецкой компании.

    Бауэр также исключил риск дефицита керосина в европейских хабах до середины июня включительно, даже если блокировка пролива затянется. Однако он признал возможное возникновение топливного дефицита и падение объемов авиаперевозок на 10-20% на некоторых зарубежных направлениях, в первую очередь в Азии. При этом стабильность работы самой Lufthansa Cargo гарантирована долгосрочными контрактами с поставщиками.

    Блокада морского трафика в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, была начата ВМС США 13 апреля. Американская сторона утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если не платят за это иранским властям, которые ранее заявляли о планах ввести такую плату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов для экономии авиационного топлива.

    На фоне глобальной нехватки керосина немецкий перевозчик рассматривал варианты промежуточных посадок в Москве.

    Позже Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива.

    18 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    Генконсул Черкашин: Жители Австрии и Германии интересуются переездом в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    В Австрии и Германии наблюдается значительный рост спроса на участие в российской государственной программе добровольного переселения соотечественников, сообщил генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

     По словам Черкашина, этот процесс приобрел устойчивый характер, передает РИА «Новости».

    «Это очень разные люди и разные поколения. Есть те, кто давно живет в Австрии или Германии, есть коренные жители этих стран, есть выходцы из бывшего СССР, в том числе русские немцы», – рассказал дипломат.

    Он пояснил, что среди потенциальных репатриантов много молодых семей. Они стремятся растить детей в здоровой нравственной среде, отвергая навязываемые на Западе либеральные ценности. Кроме того, важным стимулом выступают хорошие экономические перспективы. Европейцы видят в государстве отличную площадку для инвестиций и успешного развития собственного бизнеса, резюмировал генеральный консул.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году количество возвращающихся в страну соотечественников увеличилось в четыре раза. Жители Германии стали лидерами среди желающих получить российское гражданство. Глава Россотрудничества Евгений Примаков объяснил рост числа заявок на переселение несогласием людей с политикой западных государств.

