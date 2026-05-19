Масштабная утечка нечистот произошла на гавайской военной базе США

На гавайской базе ВМС в океан вылились тысячи литров сточных вод

Tекст: Мария Иванова

Инцидент зафиксировали 15 мая на территории верфи Хикэм, передает ТАСС.

Поврежденная магистраль предназначалась для отвода корабельных стоков, однако в момент аварии перекачка не велась. На локализацию последствий специалистам потребовалось около пяти часов.

Американское военное командование уведомило местный департамент здравоохранения о случившемся. При этом руководство ВМС заверило, что опасные жидкости «естественным образом разложатся в окружающей среде».

Издание Stars and Stripes отмечает регулярность подобных экологических происшествий на объекте. В сентябре 2024 года через ливневую канализацию утекло более двух тыс. литров загрязненной воды, а в 2023 году объем выбросов составил почти четыре тыс. литров.

В середине января 2026 года в реку Потомак попали 886 тыс. кубометров стоков из-за прорыва канализации в Мэриленде. Масштабная авария вынудила администрацию Белого дома объявить в Вашингтоне режим чрезвычайного положения.

В прошлом году Совет по водоснабжению Гонолулу потребовал от американских военных миллиардную компенсацию за выбросы нефтепродуктов в питьевую воду.