СК возбудил уголовное дело после гибели туристов на Байкале

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В результате крушения катера во время водной прогулки погибли пять человек, все находившиеся на борту путешественники оказались жителями Московской области, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Спасателям удалось вытащить из воды 13 пострадавших, включая одного ребенка.

Опрокинувшийся катер на воздушной подушке выполнял прогулочный рейс вдоль побережья озера и принадлежал местному туроператору «Кристальный Байкал».

Как писала газета ВЗГЛЯД, судно на воздушной подушке опрокинулось недалеко от берега Байкала в местности Черепаха. Специалисты назвали предварительной причиной трагедии превышение допустимого количества пассажиров. Позже спасатели извлекли из воды тела пятерых погибших.