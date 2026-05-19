Daily Express: ядерные учения России вызвали панику на Западе

Во время переговоров в Минске 18 мая Александр Лукашенко заявил о возможности удвоить товарооборот Белоруссии со Свердловской областью, который сейчас составляет около 1 млрд долларов, передает БЕЛТА.
Приветствуя Дениса Паслера, он напомнил о своих поездках в регион и подчеркнул: «Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью».
Лукашенко отметил, что в советские годы производственная база Свердловской области и ее продукция были предметом особой гордости, а самые передовые технологии создавались именно там. Он назвал нынешнее сотрудничество с регионом успешным и подчеркнул, что миллиард долларов товарооборота для сторон является «проходной цифрой», а удвоение объемов вопрос лишь времени.
В числе ключевых направлений для дальнейшего роста он выделил машиностроение и сельское хозяйство, в том числе расширение поставок техники, продукции и при необходимости минеральных удобрений. По словам белорусского лидера, республика адаптировалась к санкциям против удобрений, не испытывает проблем с их реализацией и продает на международных рынках даже больше прежнего, однако в случае нужды готова поддержать Свердловскую область поставками.
