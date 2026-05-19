Еврокомиссия сообщила о подготовке к кибервойне с нейросетями

Еврокомиссия заявила о необходимости подготовки ЕС к кибервойне с нейросетями

Tекст: Елизавета Шишкова

Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». Вице-председатель организации Хенна Вирккунен отметила, что ИИ может стать серьезным оружием.

«Глобальные ИИ-модели нового поколения обладают высокими возможностями. Они работают на скорости и уровне автоматизации, которые опережают традиционные циклы защиты, одновременно значительно снижая порог входа для сложных атак», – заявила политик.

Евросоюз разрабатывает новые меры защиты цифровой инфраструктуры. В рамках пакета по технологическому суверенитету, который планируется представить в мае, Европа хочет сосредоточиться на обеспечении безопасности инфраструктур. Вирккунен подчеркнула, что ЕС не должен зависеть от американских систем киберзащиты и обязан наращивать собственные возможности.

Представитель Еврокомиссии признала отставание европейских разработчиков от американских конкурентов. Брюссель намерен расширить поддержку местных компаний. Однако глава Siemens AG Роланд Буш предупреждал, что стремление к созданию суверенного ИИ может привести к экономическим проблемам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза потребовали от американской компании Anthropic доступ к обладающей хакерскими способностями нейросети Mythos.

Эксперты Google остановили массовую кибератаку с использованием созданного искусственным интеллектом эксплойта.

В прошлом году Брюссель запланировал ускоренное внедрение нейросетей в экономику из-за отставания от США.