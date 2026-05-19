Жертвами крушения лодки на Байкале стали пять человек

«Пять человек всех подняли. Пять человек погибших», – сказали в службе РИА «Новости».
Напомним, судно на воздушной подушке опрокинулось недалеко от берега Байкала в местности Черепаха. Сообщалось о четырех пропавших без вести.
«Пять человек всех подняли. Пять человек погибших», – сказали в службе РИА «Новости».
Напомним, судно на воздушной подушке опрокинулось недалеко от берега Байкала в местности Черепаха. Сообщалось о четырех пропавших без вести.
Глава литовской дипломатии Кестутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung озвучил агрессивные планы в отношении российского региона, передает РИА «Новости». «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», – заявил министр.
Будрис заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность военного конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается «сила нашей страны».
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что гипотетическая блокада Калининградской области спровоцирует масштабную эскалацию. Глава государства подчеркивал готовность ликвидировать любые угрозы безопасности территории.
В Совете Федерации также указывали на недопустимость посягательств на эксклав или акваторию Балтийского моря. Парламентарии отмечали неизбежность незамедлительного ответа на любые военные провокации западных стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать российский регион в случае конфликта с альянсом. Министерство иностранных дел России предупредило о решительном ответе на любые попытки блокады эксклава.
По словам Меркель, ошибкой является не только неверная оценка российского лидера, но и неспособность европейской дипломатии поддерживать полноценный диалог, передает РИА «Новости». «Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой», – заявила экс-канцлер ФРГ.
Политик уточнила, что ее позиция по этому вопросу осталась неизменной. Экс-канцлер подчеркнула, что даже в условиях серьезных кризисов дипломатические контакты необходимо сохранять и продолжать работу по поиску решений.
Ранее Владимир Путин сообщил, что идеальным переговорщиком между Россией и Европой мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом российский лидер добавил, что европейцы должны сами выбрать политика, которому они доверяют. Он также напомнил, что именно Европа отказалась от диалога.
В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался оценивать кандидатуру Шредера или предлагать альтернативных посредников. Однако он подтвердил готовность Франции, Британии и Германии вместе с США начать переговоры с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.
Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.
Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей»
Во время переговоров в Минске 18 мая Александр Лукашенко заявил о возможности удвоить товарооборот Белоруссии со Свердловской областью, который сейчас составляет около 1 млрд долларов, передает БЕЛТА.
Приветствуя Дениса Паслера, он напомнил о своих поездках в регион и подчеркнул: «Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью».
Лукашенко отметил, что в советские годы производственная база Свердловской области и ее продукция были предметом особой гордости, а самые передовые технологии создавались именно там. Он назвал нынешнее сотрудничество с регионом успешным и подчеркнул, что миллиард долларов товарооборота для сторон является «проходной цифрой», а удвоение объемов вопрос лишь времени.
В числе ключевых направлений для дальнейшего роста он выделил машиностроение и сельское хозяйство, в том числе расширение поставок техники, продукции и при необходимости минеральных удобрений. По словам белорусского лидера, республика адаптировалась к санкциям против удобрений, не испытывает проблем с их реализацией и продает на международных рынках даже больше прежнего, однако в случае нужды готова поддержать Свердловскую область поставками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой чиновникам за плохое хранение минеральных удобрений на фоне роста мировых цен.
«Продажное выступление, – заявила Зурабишвили. – У грузинских актеров нет возможности выступать в Театре Руставели, а тут его продали (российским актерам)».
Грузинская правозащитница и критик властей Тамта Микеладзе назвала выступление «инструментом российской власти» против Грузии и «продвижением Русского мира».
Организаторами мероприятия, во время которого звучали песни военных лет и стихи, посвященные ВОВ, в том числе была секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии – после войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
Студенты также показали в Тбилиси «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова.
Театр пока не комментировал обвинения.
Грузия торжественно отметила 9 Мая.
Одобрение начала процесса интеграции Киева в Евросоюз зависит от восстановления прав венгерского населения Закарпатья, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что это обязательное условие для поддержки Будапештом очередного этапа расширения европейского объединения.
«Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего. Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», – заявил политик в ходе правительственного брифинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Киева и Будапешта договорились провести экспертные переговоры для решения проблемы прав венгерского меньшинства.
В конце апреля Петер Мадьяр отказался поддерживать европейские амбиции Украины без восстановления прав диаспоры. Для урегулирования этого вопроса венгерский политик инициировал личную встречу с Владимиром Зеленским в начале июня.
Путин: Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания
«Дорогие китайские друзья, приветствую вас!» – обратился глава государства в преддверии визита в Пекин. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что рад вновь посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, регулярные переговоры на высшем уровне стали важной частью развития отношений двух стран и усилий по «раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала».
Глава государства напомнил, что четверть века назад Москва и Пекин подписали Договор о добрососедстве. Этот документ заложил основу для стратегического партнерства. Сейчас сотрудничество стран достигло беспрецедентного уровня, характеризуясь взаимопониманием, равноправием и готовностью поддерживать друг друга в вопросах защиты суверенитета.
«Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», – сказал Путин.
Россия и Китай активно развивают контакты в политике, экономике и оборонной сфере. Товарооборот между государствами превысил 200 млрд долларов, а расчеты почти полностью переведены в национальные валюты. Кроме того, страны расширяют гуманитарные обмены, в том числе через введение безвизового режима, что способствует росту туризма и деловой активности, сказал Путин.
Россия и Китай «сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств». «Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров», – сказал Путин.
Тесная связка двух стран играет стабилизирующую роль на мировой арене. Москва и Пекин выступают за соблюдение международного права и Устава ООН, сказал Путин. Он выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества ради благополучия народов и глобальной безопасности.
«При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – заявил он.
Путин отметил, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке.
«До скорой встречи в Пекине! Благодарю за внимание», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Путина в Китай 19–20 мая. Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва и Пекин развивают двусторонние отношения не для противостояния другим странам, а во имя глобального мира и развития.
Депозитарий Euroclear заявил, что активы Банка России останутся замороженными на его счетах, несмотря на постановление арбитражного суда Москвы, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что иск российского регулятора не признается законодательством Евросоюза.
«Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, остаются замороженными в соответствии с международными санкциями», – говорится в официальном заявлении депозитария. Там также пояснили, что не признают юрисдикцию российского суда и намерены обжаловать вынесенное решение.
Ранее, 15 мая, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка о взыскании с Euroclear Bank 18,2 трлн рублей. Это произошло на фоне планов ЕС направить заблокированные российские средства на поддержку Украины. В указанную сумму вошли замороженные активы, стоимость заблокированных ценных бумаг и упущенная выгода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма претензий к бельгийской финансовой структуре составила более 18 триллионов рублей.
В марте текущего года Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу ответчика на закрытый режим рассмотрения дела.
Индия хочет инвестировать в горнодобывающие проекты в России и рассматривает покупку шахты полностью или частично, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель главы индийского министерства тяжелой промышленности и стали Сандип Паундрик.
«Мы хотим сотрудничать как в сфере закупок и импорта, так и через участие и инвестиции индийских компаний в России. Мы хотим, чтобы индийские компании приходили в Россию и инвестировали в добычу угля и другие горнодобывающие проекты», – подчеркнул чиновник перед визитом в РФ.
По его словам, индийская сторона изучает возможность приобретения доли в действующих месторождениях, а также полную или частичную покупку активов. Конкретные параметры сделок станут предметом коммерческих переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров гарантировал бесперебойную отправку топлива индийским партнерам.
Правительство Индии допустило возможность закупок российского сжиженного природного газа. Москва и Нью-Дели запланировали совместную добычу полезных ископаемых на арктическом шельфе.
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак, передает НСН.
Так он отреагировал на идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой считать молодежью граждан до 39 лет. «В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его – это государственная и общенациональная задача», – заявил специалист.
По его словам, расширение границ молодости косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей. Демограф уверен, что бесконечное продление понятия молодости, например, до 70 лет, приведет лишь к потворству негативным физиологическим и демографическим тенденциям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко выразил уверенность в будущем повышении верхней границы возраста молодежи.
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил сократить период обучения для более раннего вступления россиян в брак. За период с 2021 по 2025 год средний возраст молодоженов в стране увеличился на три года.
Экс-премьер Украины Пустовойтенко отдал мошенникам 158 тыс. долларов
Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко стал жертвой телефонных аферистов, передают «Вести». Преступники представились агентами Службы безопасности Украины и пригрозили 79-летнему политику уголовным преследованием.
По данным киевской прокуратуры, злоумышленники убедили мужчину провести «обыск по видеосвязи» и показать все имеющиеся дома сбережения. После этого потерпевший выполнил указания звонивших, сложил наличность в пакет и передал курьерам возле своего дома якобы для проверки.
Добычей мошенников стали 110 тыс. долларов, более 10 тыс. евро, а также средства в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах. Суммарный ущерб составил семь млн гривен. В настоящее время подозреваемые задержаны, им предъявлены официальные обвинения.
В конце апреля телефонный аферист под видом сотрудника СБУ выманил крупные сбережения у народной артистки Украины.
Переселенец из Карабаха Артур Осипян задержан в Ереване после перепалки с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в понедельник во время встречи главы правительства с избирателями.
Осипян раскритиковал Пашиняна за роспуск Минской группы ОБСЕ на фоне заявлений Баку о планах переселения азербайджанцев в Армению. Это вызвало резкую реакцию премьера, который начал оскорблять оппонента.
«Со мной связались родственники Артура Осипяна и сообщили, что он задержан, а конкретнее – у них нет никаких данных о его местонахождении», – сообщил адвокат Роман Ерицян в социальных сетях. Юрист отметил, что телефон задержанного выключен, а информация о его процессуальном статусе отсутствует.
По словам Ерицяна, после того как Осипяна силой оттащили, Пашинян публично заявил, что тот должен был погибнуть во время конфликта в Карабахе. Ранее армянский премьер также накричал на карабахскую армянку и пообещал уничтожить своих политических противников, включая экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха фатальной ошибкой.
Неделей ранее полицейские задержали назвавшего политика предателем мужчину в ереванском районе Шенгавит.
В понедельник глава правительства устроил скандал из-за критики со стороны сестры пропавшего армянского солдата.
Правительство прорабатывает варианты финансирования масштабных инфраструктурных инициатив с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости».
Вице-премьер России Марат Хуснуллин на международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: КазаньФорум» подчеркнул важность привлечения внешних средств.
«Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития», – заявил политик.
По словам вице-премьера, сейчас крайне остро стоит вопрос создания трассы вдоль Каспийского моря. Новый маршрут должен обеспечить выход на Иран с последующим продолжением в Афганистан и Пакистан. В рамках мероприятия российская сторона обсудила с китайскими коллегами перспективы их участия в возведении дороги. Речь идет не только о непосредственном строительстве, но и о предоставлении необходимого финансирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего иранского банка на экономический форум в Казани.
Президент России Владимир Путин объявил о намерении проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Китаем и Казахстаном.
Власти Ирана подтвердили перспективность создания совместных с Москвой транспортных маршрутов.
Дипломат отреагировала на инцидент в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости». Поводом стала публикация кадров, запечатлевших эмоциональный спор главы правительства Армении с одной из участниц мероприятия.
«Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался – «европейские ценности» налицо. Или на лице», – написала Захарова.
Ранее Пашинян во время предвыборной акции накричал на сестру пропавшего солдата. В марте премьер-министр Армении извинился за крик на пассажирку ереванского метро. Позже Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха фатальной ошибкой.
Стало известно о планах Путина посетить саммиты ШОС, БРИКС и АТЭС
График главы государства на вторую половину года включает сразу три крупных международных мероприятия, передает ТАСС. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил скорое участие Владимира Путина во встречах на высшем уровне.
«Предусматривается двусторонний контакт с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября», – анонсировал Ушаков.
До этого президент посетит Бишкек, где с 31 августа по первое сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Представитель Кремля добавил, что на этих полях лидеры двух стран также проведут переговоры.
Третьей важной поездкой станет визит в китайский Шэньчжэнь. Там 18–19 ноября состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, где российский лидер продолжит работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила об официальном визите президента России в Китайскую Народную Республику 19–20 мая.
В позапрошлом году российский лидер запланировал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани. До этого глава государства прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
Пентагон назвал отказ Зеленского идти на уступки причиной срыва мирного договора
Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».
В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.
Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.
При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.
Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.
Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.
Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.
Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.