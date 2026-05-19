Минфин раскрыл новые правила для AML-сервисов криптовалют

Tекст: Ольга Иванова

Отдельное регулирование для сервисов проверки происхождения криптовалют появилось ко второму чтению законопроекта о цифровой валюте, передает ТАСС.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», что новые нормы позволят Центробанку выдвигать требования к таким AML-сервисам и упорядочить их работу.

«Ко второму чтению у нас в законопроекте появилось, скажем так, отдельное регулирование, которое даст возможность Центральному банку предъявлять определенные требования и структурировать работу такого рода [AML] сервисов как раз-таки для того, чтобы вот эту золотую середину с точки зрения регулятора обеспечить», – отметил он.

Яковлев добавил, что регулятор намерен действовать осторожно и сохранить гибкость, чтобы при необходимости донастраивать подходы. При этом, по его словам, требования ФАТФ остаются важными, но приоритетом станет защита добросовестных приобретателей и инвесторов от случайной покупки запрещенных активов и переводов на недопустимые адреса.

Замминистра подчеркнул, что формируемое регулирование должно дать участникам рынка определенность и чувство безопасности. Сейчас, напомнил он, прямого запрета на операции с цифровой валютой нет, однако сохраняется множество «серых зон», а многое зависит от будущей правоприменительной практики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило пакет законопроектов о правилах обращения криптовалют и доступе инвесторов к цифровым валютам.

Банк России предложил ввести уголовную ответственность за безлицензионную профессиональную деятельность посредников на крипторынке.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ о введении уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты.