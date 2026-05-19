Новак заявил о складывающихся условиях для снижения ключевой ставки

Вице-премьер Новак сообщил о формировании условий для снижения ключевой ставки

Tекст: Мария Иванова

В России создаются необходимые предпосылки для перехода к более мягкой денежно-кредитной политике, рассказал вице-премьер Александр Новак во время выступления на форуме «Повышение производительности труда» в Красноярске.

«Сегодня, понятно, у нас ситуация, мы находимся в синусовой стадии охлаждения, но в целом создаются условия для снижения процентной ставки для того, чтобы траектория экономического роста стала устойчивой в соответствии с потенциалом нашей экономики», – подчеркнул политик.

Центральный банк начал последовательно смягчать монетарную политику в прошлом году. Если в начале 2025 года показатель находился на уровне 21%, то к концу декабря он опустился до 16%. Месяцем ранее регулятор уменьшил ставку в восьмой раз подряд, доведя ее до 14,5%.

Согласно текущим прогнозам Банка России, среднее значение ключевой ставки по итогам 2026 года составит от 14 до 14,5%. Ожидается, что в 2027 году этот показатель продолжит падение и закрепится в диапазоне от восьми до 10%, передает РИА «Новости».

