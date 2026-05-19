Новак оценил размер кадрового дефицита в России до 2030 года

Россия фактически достигла структурного предела на рынке труда, передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера Александра Новака, к 2030 году отечественной экономике потребуется дополнительно 3,1 млн сотрудников.

«По оценке Министерства труда, при действующей социально-демографической модели фактически мы приблизились к структурному пределу. По прогнозу Министерства экономического развития и Министерства труда, к 2030 году дополнительная потребность в работниках для нашей экономики составит порядка 3,1 миллиона человек», – подчеркнул он в ходе форума «Повышение производительности труда».

Вице-премьер отметил, что правительство активно реализует национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В его рамках действуют 17 отраслевых программ, направленных на повышение производительности. Ожидается, что высвобождение и перераспределение ресурсов благодаря этим инициативам создадут около трех миллионов рабочих мест, что почти полностью покроет прогнозируемую нехватку кадров. При этом, согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране в марте увеличился до 2,2% по сравнению с 2,1% в феврале.

В феврале вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости вовлечения в российскую экономику около 12 миллионов человек до 2032 года.