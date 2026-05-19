При крушении лодки на Байкале пропали четыре человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Предварительной причиной трагедии стало превышение допустимого количества пассажиров, судно было перегружено, сказал собеседник ТАСС.

Аэролодка перевернулась во время водной прогулки.

Модель «Север-750» рассчитана максимум на 10 человек, однако в момент аварии там находились 14 пассажиров. Как отмечает РИА «Новости», спасателям удалось вытащить из воды 10 пострадавших, включая 14-летнего подростка.

В настоящее время судьба четверых человек остается неизвестной. Для участия в поисково-спасательных работах на место происшествия направлена водолазная группа МЧС России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судно на воздушной подушке опрокинулось недалеко от берега Байкала в местности Черепаха. В апреле 2024 года на этом озере перевернулась аэролодка с шестью пассажирами.