Путин поздравил университет морского и речного флота имени Макарова с юбилеем

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова со 150-летием, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что вуз является флагманом по подготовке высококвалифицированных специалистов в отрасли.

«Ваш университет и его филиалы по праву считаются одними из флагманов в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов для морского и речного транспорта – судостроителей, инженеров, гидрографов, работников судоходных компаний, членов экипажей атомных ледоколов и газовозов ледового класса», – говорится в послании российского лидера.

Путин также обратил внимание на то, что университет обладает богатой историей и крепкими традициями, заложенными многими поколениями настоящих профессионалов. Глава государства выразил уверенность, что, сохраняя связь времен и открытость новому, вуз продолжит развиваться и оставаться центром притяжения для талантливой молодежи.