К Калининградской области подошли три самолета-разведчика НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Сразу три самолета-разведчика стран НАТО были замечены в районе Калининградской области, передает ТАСС.

«Над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границ Калининградской области совершил круг самолет Beechcraft King Air 350ER, вылетевший с военной базы в Эстонии», – сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что этот борт может быть адаптирован для наблюдения и аэрофотосъемки и сейчас, находясь в воздушном пространстве Литвы, движется недалеко от российской границы.

По данным источника, с аэродрома в румынской Констанце также взлетел американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, который за последний месяц неоднократно фиксировался в районе Калининградской области и над нейтральными водами Черного моря. Сейчас он летит в районе Калининградской области и направляется к нейтральным водам Балтийского моря, используя воздушное пространство Литвы и Польши.

Источник напомнил, что в апреле полеты Bombardier Challenger 650 Artemis II отмечались над Черным морем в паре со стратегическим разведывательным самолетом ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint. Еще один борт, Saab 340B ISR ВВС Швеции, вылетевший с военной базы в Эстонии, следует в сторону нейтральных вод Балтики и, по словам собеседника, способен вести разведку на расстоянии до 300–400 км, находясь сейчас в воздушном пространстве Литвы.

Разведывательный Beechcraft King Air 350ER выполнял маневры в небе Эстонии вблизи Нарвы у российской границы.

Шведский самолет Saab 340B ISR провел разведку вдоль границы России и Финляндии.