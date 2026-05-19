Бессент заверил G7 во временности послаблений по нефти из России

Глава минфина США Скотт Бессент на полях встречи министров финансов стран G7 в Эвиане подтвердил временный характер послаблений при покупке российской нефти, передает РИА «Новости».

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис рассказал журналистам: «Бессент заверил, что это временная мера, но мы знаем, что это уже второе продление меры, которая изначально должна была рассчитана только на 30 дней».

Накануне Бессент объявил о новом продлении на 30 дней исключения из американских санкций для морских поставок российской нефти, срок которого истек 16 мая. Это уже второе с марта смягчение, на которое Вашингтон идет, пытаясь сбить цены на нефть, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Встреча руководителей финансовых ведомств «Большой семерки» проходит во французском Эвиане 18–19 мая.

Министерство финансов США затем опубликовало обновленную лицензию, разрешающую такие операции с уже погруженной на суда российской нефтью еще на 30 дней.

Ранее глава минфина США Скотт Бессент усомнился в новом продлении временного выведения российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций.