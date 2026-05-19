На Кубани пенсионера арестовали за двойное убийство близ Туапсе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемому 70 лет, инцидент произошел в поселке Агой Туапсинского района 15 мая, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным следствия, между фигурантом и отдыхавшими на соседнем участке мужчинами 37 и 39 лет вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Пожилой мужчина дождался, пока оппоненты уснут в бане, разлил там горючее и бросил зажигательную смесь, после чего запер дверь и скрылся.

Один из пострадавших погиб на месте происшествия. Второму удалось выбраться наружу и позвать на помощь, однако позднее он скончался в медицинском учреждении.

«По ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июля 2026 года», – добавили в СК.

