Крымские врачи спасли пробившего голову гвоздем строителя

Tекст: Алексей Дегтярёв

Рабочий едва не погиб из-за собственной неосторожности, ему провели уникальную операцию, из головы извлекли гвоздь, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчина на рабочем месте случайно выстрелил в себя из гвоздомета и получил тяжелое ранение лицевого отдела черепа.

Острый предмет пробил гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от головного мозга. Сложное хирургическое вмешательство успешно выполнили на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Состояние прооперированного оценивается как стабильное, он продолжает получать необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковные врачи спасли пациента с проникшим в череп гвоздем. Хирурги во Владивостоке извлекли пулю от пневматической винтовки из лица подростка.